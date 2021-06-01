Wallace State Community College congratulates the 689 students named to the President’s List and Dean’s List for the Spring 2021 semester. To earn a spot on the Wallace State President’s List, students must maintain a perfect 4.0 GPA for the semester while taking a course load of 12 or more hours. Placement on the Dean’s List is awarded to students maintaining a 3.5 GPA or higher while also taking a course load of at least 12 hours.
President’s List
Addison: Levi Samuel Meigs
Albertville: Nancy Carolina Martinez Guzman, Kayleigh L. Sampson, Caitlyn Danielle Vandiver
Alexandria: Zachary Leon Howard
Altoona: Adan Rodriguez, Brittany Thompson, Melissa Villanueva, Mario Alberto Zavala Nunez
Anniston: Christopher Charles Hudson
Arab: Russell Lee Burdett, Allison Nicole Carroll, Nickolas Daniel Cater, Kyle H. Chandler, Emily, Amanda Couch, Ayla C Dewald, Annalia Quillin. Kimberly Rivas
Arley: Alexa Nichole Darty
Athens: Mackenzie Kristen Davis, Katie Marie Harris, Emrey-Rae Fleming McGill, Chaela Brooke Redd
Baileyton: Richard Gage Hosmer, Steven Allen Smith
Bessemer: Rachael Shante Sullivan
Birmingham: Abigail Isabella Bryars, Preston O'Neal Gore, Wendy Michele Jacks, Kevin Dwayne Spencer
Blountsville: Grace Anne Battles, Chloe Celeste Cruz, Kallie Grigsby, Kai Daniel Hooten, Breanna Ruth Smith, Kaitlin Stanford
Boaz: Caitlyn Breanna Hunkeapillar, Christa J Norberg
Bremen: Alison Brooke Burleson, Camryn Joan Crider, Stormy Nicole Schmidt
Bridgeport: Josie Grace Thompson
Centerpoint: Marlene Martinez Jimenez
Chelsea: Paige Ainsley Gardner, Mary Ruth Gregg
Cleveland: Maleah G. Adams, Kannon L Blalock, Katelyn Robertson Bowling, Hannah Danielle Wells
Columbiana: Juddson Wayne Raia
Crane Hill: Emma N Brock, Jonathan R Collett, Jeffrey Raymond Hirth, Lillian Faith Owens, April Dawn Thomason
Cropwell: Tatiana Claire Knepper
Crossville: Haven Paige Hall
Cullman: Tess O. Bailey, Daniela Ballardo-Hernandez, Caylin Marie Barker, Mackenzie Grace Brown, William Scott Brown, Mallory Elizabeth Caldwell, Hayden B. Chandler, Logan Marie Drake, Oliver Rhyne Edge, Justis Edward Freeman, Wendy Marie Gold, Payton Danielle Golden, Makayla Grace Gothard, Patrick Evan Hale, Sophia L Hardman, Lily Oakley Heard, Monica Ann Hester, Eliza Claire Hollingsworth, Caitlin Alexis Johnson, Casey Ellise Kelley, Carter J. Lindsey, Britany Marchman, Pia Muri, Anna Grace Murphy, Olivia C Noblett, Adriana Ortiz Rodriguez, Michael R. Osborne, Ernest Lee Parson, Yessenia Pascual-Contreras, Taylor Danielle Perkins, Christian Frederick Peterson, Grace Elizabeth Riley, Saul Sanchez, Kansas Michelle Shelton, Emma H. Shirey, Delena Kay Smith, Lacy Danielle Springer, Callie B. Sterling, Nathan James Thompson, BreAnna Alexis Turner, Dawson Reece Turner, Shiloh Elizabeth Walker, Dylon Amos Wallace, Tyler Nickalas White, Tiffani M. Wilhelm, Kyle Wesley Yarbrough
Dadeville: Parker McLendon Davis
Danville: Cara M Jewellson, Cooper Nichelson McCay
Dawson: Clinton Cole Shirley
Decatur: Sean Cole Perejda, Rebecca Lynne Rotermund, Cassie Allison Stone
Dora: Samuel Allan Dixon, Amanda Kay Johnson
Eva: Taylor B. Dudley, Nathan Joseph Petersen
Falkville: Jarrett David Friedrich, Cutter Reynolds Green, Alexander Brice Hamilton, Emily D. Knighten, Morgan Jane Lane, Holli Morgan Potts, Shelby S. Ricketts
Florence: Benjamin Arthur Arnett, Ashley Elena Brown
Fultondale: Andrew Nunnally
Gadsden: Lauren Ashley Cole
Gardendale: Peyton Kyle Baldwin, Lauren Faith Brown, Grace Elizabeth Knetter, Makenzie Grace Latham, Abigail Marie Waters
Geraldine: Madelynn L Redmond, Melina Lillyan Redmond
Guntersville: William Dewayne Kirkland, Sydney Brianne Taylor
Haleyville: Wesley K. Donaldson, McKenzee Grace Reid
Hanceville: Brady Albert Absher, Ella Brooke Absher, Jonathan Allred, Kimberly Bautista, Yeniveth Marlin Benitez, Connor Gamble Blanchard, Madison Blair Campbell, Sara Beth Eskew, Connor D. Glass, Samuel Louis Kornegay, Jacob Pierce McCaffrey, Kristen J. Mernatti, Noelia E. Palma Amadore, Ashley Denora Shanks, Clarissa Speaks, Carly Katherine Starnes, Lauren Makenzie Taylor, Alexa Marian Whitlock
Hartselle: Madison Elizabeth Anderson, Amber Michelle Davis, Abbie Nicole Drake, Emily Grace Drake, Maggie Aleatha Drummond, Stormey Alexis Hood, Gabrielle Hope Legg, Jennifer Diane Lucas, Dee Ann McCormick, Caitlyn A. Robinson, Shelley Lynn Rowland, Hannah Dawn Watson
Harvest: Lily Reagan Calvert
Hayden: Noah Andrew Dia, Sabrina D. Garrison, Stuart Ragan Greer, Meagan Lynn Newton, Tiffany Lee Pace, Steven Seth Wadsworth
Hazel Green: Nathan C. Giles
Hokes Bluff: Dylan Wayne Teague
Holly Pond: Morgan Elizabeth Haynes
Hoover: Faith E. Kauhn, Katherine Rose Sexton
Horton: Jacqueline A. Cordova, April Darlene Harvell
Huntsville: Deanna Marie Howard, Nathaniel Jones, Bailey Nicole Shaw, Trey Nicholas Wright, JaNeese R .Denson
Jasper: Pearlie Marie Aaron, Marissa Danielle Landers, Mary Ann Wolfe
Killen: Jaycee Tate Biffle
Kimberly: Isabella Clementine Brannon, Kaitlyn Louise Hill, Aubrey Lea Turley
Leeds: Oris Jarek Andrade
Locust Fork: Jarrett M Peeples, Lauren Grace Totten
Madison: Erin Elizabeth Chambliss, Lauren Elizabeth McCoy, Donald Christopher Newberry
Moody: Jacob Lane Coffee
Morris: Joshua Kyle Burns, Melissa Burke McLeroy, Makayla Shai Pharris, Lauren Nicole Whitfield
Moulton: Kayla Haven Cannady
Mountain Brook: William Richard Wilkerson, William Colton Yeager
Muscle Shoals: Iva Danielle Duren, Halle Grace McCrory
Oakman: Alexis Morgan Guthrie
Odenville: Paula Nicole Young
Oneonta: Alicia Chacon, Rocio Gonzalez Mendez, Kayla Lacks Harless, Reilly E Lancaster, Josie Claire Latta, Anna Elizabeth Miller
Opelika: Mattrice Alexandria Harris
Parrish: Tanner Lynn Dawson
Pinson: Zoe M. Champion, Eleece S. Thomas, Michael Joshua Tye, Breanna B. Vann
Pisgah: Dalton Rilley Wilson
Rainbow City: Taylor Edward Nails
Rainsville: Tobi R. Trotter
Remlap: Jeremiah D. Arnold, Jocelyn Allura Johnson
Rogersville: Claire Ellen Ferguson, Callie E. Grisham
Russellville: Kallie R Allen
Scottsboro: Michael Robert Burton
Somerville: Narayana Edgar Amaya-Taylor, Audrey Bella Cedillo, Jason Lee Scarborough
Springville: Timothy Paul Cosby
St. Stephens: Blonnie Abigail Beech
Sumiton: Mark Allen Steele, Skylar Montana Valenta
Trussville: Madeleine Elise Bond, Harrison Taylor Jones
Tuscumbia: Baileigh Jo Terry, Hudson Lee Thompson
Valhermoso Springs: Lauren Brooke Davis
Vance: Jaiden L. Farnetti
Vinemont: Gabriella F. Aquite, Karli G. Beck, Gabrielle Bennett, Shane Travis Clark, Henry Dawson Culver, Logan Tannor Eady, Elyssa Marie Mead, Alyssa K. Nuss, Micah F. Oldacre, Kinlee G. Puckett
Warrior: Victoria N. Bates, Robert C. Bencko, Presley Zane Brooks, Enrique C. Castro Aramburo, Cameron Michelle Fields, Christi Embry Gillis, Mariette Louise Hutchinson, Adam Killian, Timothy D. Lawson, Chandler Michael Ogles, Harlee Kate Reid, Ashley Dianne Rouse, Bethany Leigh Sartain, Emily M. Stephens, Bailey V. Waters, Grant Jeffrey Wiley
Winfield: Andrea Danielle Harbin
Alpharetta, GA: Parker R, Poteet
Dallas, GA: Haylee Brianne Folds
Leavenworth, KS: Xiaoli Young
Estill Springs, TN: Jessica N, Edde
Fayetteville, TN: Garrett Blake Warden
Knoxville, TN: Chad R, Faulkner
Dean’s List
Adamsville: Bethany Morrison
Addison: Katie Laine Pigg
Alabaster: Marla Kay Cochran, Samantha Marie Creamer
Albertville: Savanah Elizabeth Butler, Soledad Franco, Nicholas Colton Little, Emma McKenzi McGee, Jerardo M. Rodriquez, Jon Garrett Royster, Savannah G. Rutledge, Devin Blake Tucker, Anna-Scott Roslene Woods, Denise Zaragoza
Altoona: Macey Nicole Howard, Kayla Nicole Russell
Arab: Bryanna Christine Allensworth, Tyler Wyatt Bradford, Russell Lee Chandler, Ashlyn Paige Floyd, Joanna Upton Green, Gloria H. Johanson, Kylie Nicole Kirby, Emily Elise Nelson, Alexandra E Phillips, Avery T. Revelez, Jonathan Foster Shepard,Amanda J. Story, Joseph Alan Taylor, Colton B. White
Athens: Paul Joseph Fontanez, Karla Ann Hildebrand, Mary Sullivan Johnston, Jalynne Eunique Koger
Baileyton: Jonathan Eli Barber, Blake L. Boyles, Jarret Edward Clayton-Hodges, Kristyn D. Gordon, Joshua Blake Mathews, Isabella R Mcgukin
Birmingham: Keillian Thomas Carpenter, Jeremy Cameron Hill, Tyler Vontrell Minor, Grayson Nicole Rose, Hillary Smith Taylor
Blountsville: Amy Danielle Bryson, Karen Cristina Mejia, Eduardo Mejia Contreras, Kenneth Layne Miller, Anakin M. Natter, Nicolas Padron, Shalyn N Sampson, Destiny Nicole Stanley, Caroline Nicole Teal
Boaz: Alex Daniel Munoz, James Lewis Young
Bremen: Payton H. Attaway. Neely Brooke Ellison, Alyssa Marie Jackson, Dylan S. Marcum, Aubrey Noelle Negron
Calera: Herneshyia Walker Thomas
Chelsea: Madelyn Marie Nelson
Cleveland: Juan Castro, Yesica Castro, Hitzelt Lemus
Collinsville: Laura Elizabeth Graham
Cordova: Peyton Brianna Yahn
Crane Hill: Jesse A Blackmon, Makinsey S. Collett, Olivia Grace Correia, David Keith Drummond, Kylon Grace Hamby
Cullman: Cabri Adams, Aiden Anne Adcock, Klowy Barrett, Linda Marie Jene Bean, Cooper Reese Beck, Jon C. Betts, Isaac Matthew Bozeman, David Christopher Brooks, Sarah Riley Bryan, Austin Cole Burks, William K Butler, Jacee Laine Butts, Jordan Brea Chambless, Kristin Quy Chau Le, Robert Eugene Combs, Robert Mark Covington, Richard Martin Crabb, Emily Grace Davis, Alejandro Enrique Don Silva, Jesslyn R. Draper, Eva T. Duke, Travis Dunagan, Isabella Grace Edgeworth, Jason Adam Fowler, Abigail Faith Free, Reagan B Fulmer, Diana Bricey Garcia, Mallory Dawn Golden, Benjamin C. Gorman, Skye Elizabeth Graham, Jeffrey Taylor Hale, Hanna E Hancock, Josie Ella Harbison, Whitney Lee Hawkins, Druss K. Hays, Jurni Jazzmin Hoffman, Kyndul Marie Hoffman, Ally M. Hogeland, Blaitney Nachole Holcomb, Caroline Paige Hollingsworth, Caleb G. Hudson, Benjamin Wesley Hunter ,Jesse T. Jones, Sophia Renee Karolewics, Preston LG Lawrence, James Lenz, Ethan W. Looney, Kelson T. Moore, Ashley Perez-Mondragon, Mackinzie Ashlan Pitts, Destiny L. Powe, Lillian G. Randau, Maggie K. Raney, Kimberly Gibbs Ricks, Victoria Rodriguez, Lilith Ivy Russell, Alexander Rutherford, Christy Lynn Scott, Graffin I. Shaddrix, Washington Sheffield, Callie Marie Shelton, Brittney Nicole Smith, Chloe Claire Sotherland, Elizabeth Standifer, Caleb Sellers Still,Ross A. Wallace, Kelly Brooke Warren, Macy Gabrielle Whaley, Emily R. Widner, Hudson Roy Wood
Danville: Kheala Lee Beck, Benjamin Godbee, Molly Grace Turner
Decatur: Anna Marie Campbell, Ashley Nicole Clem, Carol Ann Morris, Elvia Rodriguez, Parker Newman Voss
Dora: Alexandria Nicole Driver, Jackson Stewart Hartley, Brianna Paige McAnnally, Hayden Douglas McCarty, Andrew Pearl
Double Springs: Malory Presley Billups, Michael Cade Hendrix, Jacob Wade Price, Ashton Nicole Steele, Samuel Cade Taylor
Empire: Brantly Grace Bonds, Madison Victoria Bryant, Kristi Lynn Corbin ,Jiselle Nicole Woodson
Eva: Madisen Rylee Adams, Nicholas Aaron Benefield, Amy Elizabeth Bogle, Alivia Marie Boyll, Lindsey C. Dunn
Falkville: Hunter Keith Demonia, Nathaniel Jacob MacDonald, April Marie Turner, Anastasia Rebecca Tuttle, Preston Watson Williams
Fayette: Kylie Grace Junkin, Mylea Jade Parker
Florence: Tessandra E Mcgee ,Kathleen T OMalley, Gloria Marie Pounders, Victoria Rae Walker
Fultondale: Hannah Grace Mitchell
Gadsden: Ariel Kay Hamlin, Amber Nicole Walters, Morgan Lauren Washington
Gardendale: Quanderrious Marquise Dansby Noah Hudson Garst, Brianna Lynne Price, Savannah Faith Stokes, Ricky E Watts
Gaylesville: Madelyn Gail Mitchell
Glencoe: Craig S Gross
Gulf Shores: Madeline McCall Jones
Guntersville: Devin Kyle Anderson, Hunter Blake Byrams, Morgan Sherrea Clark, Johnathan James Clutts, Trey C. Elledge, Kambri Elayne Lacey, Tessa Caroline Lang, Chandler Miles Phillips, David Alan Nance
Haleyville: Zoe Savannah Smith
Hamilton: Luke Kalan Hall
Hanceville: Ava Elise Akridge, Kiesha Raysean Andrews, Logan Ashleigh Ayers,
Breanna Nicole Ballou, Danis Alan Castro, Kallie Danielle Cook, Megan G. Corbett, Chelsea Shea Corbin, Tristian Du Plessis, August Lorene Floyd, Noah Riley Frasier, Dillan Farooq Gandhi, Kendall M Greathouse, Carolyn Ann Hall, Maci Isabella Faith Howell, Brady Wesley Lang, Stephanie Lara Herrera, Brandon Allen Moore, Phillip Dylan Rivers, Destiny Nicole Short, Heather Nicole Sparks, Cameron David Starnes, Audrey Eileen Strickland, Zachary Austin Tankersley, Parker A. Twilley, Riley Nicole Wagar, Samantha Michelle Williams
Hartselle: Roy Evan Anderson, Benjamin Thomas Behm, Tiffany Chyann Rose Boyd, Jillian Lynn Martin, Allison Marie Mayfield, Sara Brook Mcclellan, Lisa Ann Wesby Lindley, Brock Howell White
Hayden: Lani A. Adamsm Selah H. Benson, Karli Grace-Ann Butler, Madalyn G. Cook, Jacob Michael Gallups, Christopher Ethan Hallmark, Jeremy Curtis Ingram, Preston Nash Key, Emma Louise Nix, Eric Phillips, Courtney Lynette Pridmore, Willie Edward Scott, Victoria Taylor
Hazel Green: Mikayla Keegan McCoy , Kelsey McPeters
Holly Pond: Aleah B Ayers, Maggie Angel Ramirez Rodriguez, Leah Grace Tarvin
Homewood: Rachael A Gabriel
Hoover: Shelby Harper Niblett
Horton: Kayla J Dennard, Brenda N Ocegueda, Ashton Michelle Quick
Huntsville: Abbigayle Evelynn Clifton, Rachel C Rozelle
Jacksonville: Juliana Morgan Ballew
Jasper: Jonathon Tyler Allums, Raven Marie Clark, Lani Renee Herron, Meyka Leigh Kendrick, Ma'Cayla June Partain, Aletheia Sanders
Joppa: Kensley Elizabeth Johnson, Justin Carl Lee Manuel
Killen: Braxton Tyler Adcock
Kimberly: Justin Bryant Lee, Haylee Michelle Roberts
Lacey's Spring: Tyler Matthew Weinland, Ethan Ray Collins
Locust Fork: Tyler A. Cox, Logan Alexander Dyar, Devin Ray Pavolini, Justin Waldrop
Logan: Natalie Brooke Pearce, Brody William Rusk, Karla Nicole Stone, Leathel Drake Stone, Taylor Diane Stone
Lynn: Jenniah Louise Davis
Madison: Laura Lee Hollington, Kristina L Joiner, Lindy Michelle Prince, Stefan Alexander Rainer, Grace Marshburn Ziak
McCalla: Felicity G. Frame
Mobile: Amber Alise Dials
Moody: Kate Alexandria Williams
Morris: Addie E. Norris
Moulton: Ally Dawn Amerson, Maggie Elizabeth Graham, Macy Roxanna Montgomery, Katelyn Scarlett Owens, Daniel Byron Terry
Mount Olive: MacKenzie Anne Broadley, Savannah Grace Pennington, Noah A. Phillips, Annabelle Grace Stone, Emma G. Wilson
Muscle Shoals: Madilyn E Davis, Tyrah Malan Woods
New Market: Carly L. Brady, Jenna Nicole Dawson
Northport: Davis Doyle Aaron
Odenville: Ashley Elizabeth Tucker
Oneonta: John E Brunner, Julian G. Camarillo, Esmeralda Ceja, Jackson L. Coburn, Dawson Michael Cole, Colby Cornelius, Anna Brooke Cosper, Kenzie Elise Cox, Hali Cecilia Duarte, Joshua Daniel Ray Hanson, Jermey Wayne Harris, Jessica Laine Hill, Judah Andrew Hollis, Briana Nunez, Payton L Oden, Ernie Pantoja Rodriguez, Kush Kaushikbhai Patel, Adrian Allan White, Joselin Seleste Zamora
Opelika: Jonathan William- Arnold Jenkins
Owens Cross Roads: Turner Chadwick Appleton, Andrea Caroline Hermann
Parrish: Kallie Lynn Capkovic, Anna Grace Key
Pelham: Gina Marie True
Phenix City: Rachelle Deandra Jordan
Pinson: Bryania Nickole Dennison, Lacey Aileen Johnson, Zack Kopp, Nathan James McKee, Jordan Walker O'Barr
Quinton: Brittany Alana Manning
Rainbow City: Whittney Brooke Smith, Raymond D Spangler
Remlap: Calei Nycole Brown, Katherine Sophia Jebeles
Rogersville: Morgan Catherine White
Russellville: Ashley Brooke Berryman, Melissa Hernandez-Jimenez
Scottsboro: Alyssa Brooke Trott
Sheffield: Allen M. Burnett, Sydney Erin McGregory
Shelby: Hannah Katherine Littleton
Somerville: Olivia A. Estes
Southside: Colby Hine Matthews, David Morris Rutledge, Claire BreAnn Stephens
Spruce Pine: Chloe Denise Roberson
Sterrett: John Aaron Hardy
Toney: Madeline Grace Cartron
Trafford: Emily. K Cagle, Kaleb Joshua Calvert
Trinity: Kalli G. Cartee
Tuscaloosa: Brianna Lishell Tinker
Union Grove: Abigail L Currier, Natalie Michael Yanhko
Valley Head: Bryan Frasco Boyzo
Vestavia Hills: Zachary Cole Dickerson
Vinemont: Olivia Grace Ball, Rebecca Marie Carter, Annalyse Erin Cole, Karlie E. Cupp, Marshal Alexander Doherty, Carlie Reese Fuller, Cole Logan Fuller, Mikaylee Erin Goodwin, Lauren Elizabeth Hart, Emily G. Mathis, Ivy L. Preiss, Austin Daniel Richardson, Zackary William Rocca, Gian Blaine Smith, Joseph E. Timbs
Warrior: Dylan Sean Bradley, Kate Lanette Carlisle, Garrett Allen Wilson Cleghorn, Bailey K. Grant, Colby J. Hallmark, Sarah Lynn Harris, Daniel Orie Knowlton, Heather C. Lawrence, Savannah Kathryn Sinclair, Morgan Hope Smith, Stephanie Joyce Wine
Wetumpka: Quenten Deon Umblance
Winfield: Olivia Aslyn Burleson
Woodville: Chloe Mae Putman
Miami, FL: Jevon Alexander Laidler
Augusta, GA: Colby Chase Masters
Decatur, GA: Juston Jordan
Fayetteville, GA: Courtney Elizabeth Patterson
Lawrenceville GA: Talaiyah Marie Wallace
Glasgow, KY: Nikolas K Sorrell
Ponchatoula, LA: Vivek Patel
Little Jackson, MS: Steven Antonio
Ardmore, TN: McKenzie Nicole Smith
Lawrenceburg, TN: Charity Foster Brown
Murfreesboro, TN: Anna Fay Renshaw
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.