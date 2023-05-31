Wallace State Community College congratulates 707 outstanding students who were named to the President’s List and Dean’s List for the Spring 2023 semester. To earn a spot on the Wallace State President’s List, students must maintain a perfect 4.0 GPA for the semester while taking a course load of 12 or more hours. Placement on the Dean’s List is awarded to students maintaining a 3.5 GPA or higher while also taking a course load of at least 12 hours.
President’s List
Addison: Levi Adam Bates, Brody Allen Dollar, Karley Grace Early, Hunter Blayton Miller, Emma Claire Ridgeway, Colby York
Adger: Aca Samuel Lee
Alabaster: Ashley Nicole Hardin, John Eric Ross
Albertville: Abbey Dayle Horst, Dulce Guadalupe Moreno, Tania Ramirez Garcia
Allgood: Michaiah James Carson
Altoona: Stacey Mechelle Brown, Lizbeth Reyna Delgado, Sara Elizabeth Robinson
Arab: Alexis Paige Barksdale, Philip Clark Hansel, Samantha Grace Hickok, Connor Christian Hutchins, Shelby JoLynn Isom, Chase Elliott Lawrence, Margaret Lin Lawrence, Diana D. Sanchez
Arley: McKinly Shea King, Everett Pounds
Athens: Andrew Braden, Madison Leigh Gail, Chloe Beth Hopkins, Katie Marie Simon, Lilly Catherine Stanford
Baileyton: Patricia P. Gilbert, Trent Marshell Gorham, Calie Hicks
Birmingham: Jamin Bostrom, Vincent Lamar Cox, Jordan Ann Huffman, Taylor Leigh Ivins, Eria Danielle Minor, Christopher Houston Pannell, Joseph Grayson Smith
Blountsville: Monica Carmen Barbier, Alexandra Grace Conrad, Sergio Cruz Ponce, Lillian Marie Graves, Yahir Ponce
Boaz: Sydney Cheyenne Patterson, Miranda G. Roberson, Jessica Guadalupe Rosales Aguilar, Isabella Faith Self
Bremen: Cody Lane Bales, Michael Brandon Freeman, Phillip Lawrence Lewis, Aubrey Noelle Negron, Shanea LeeAnn Shipp, Julia Kennedy Weathers
Brookwood: Jamesha Nicole Grace
Cleveland: Destiny Hope Hill, Logan Michael Washburn, Stephanie Ann Whitworth
Cordova: Brennan Chase Perry
Crane Hill: Hunter Levi Calvert, Monica Breann Childers, Emma Grace Collett, Jonathan Richard Collett, Patricia Kirwan, Kendra Root, Acacia Grace Sweatmon
Cullman: Kimberly Marie Aderhold, Destiny Jade Anders, Joseph Arriaga-Aguilar, Morgan Faith Bates, Dustin Blake Bentley, Christopher Garrett Bushey, Bella Claire Carroll, Hannah Joy Christenberry, Danielle Rose Collins, Brayden Cole Dugins, William Jared Flynt, Sebastian Gamez Parra, Seth Oneal Graham, Charles Robert Green, Kalah Guthrie, Jade Marley Harbin, Shaun Faron Hawkins, Peyton Makenzie Hightower, Landon Holmes, Sydney Danielle Hopkins, Reid Edward Huddleston, Sturgis Ryan Hunter, Kyler Aidan Icaza, Ryleigh Elle Jones, Benjamin Michael Kelly, Skye Le, Brooke Lynn, Daisy Jo Manasco, Joshua Lee McDonald, Sean Jacob McPherson, Vivian Grace Moody, Octavia Faith Owen, Isaac Wilkes Pagan, David Pascual-Contreras, Audri Bell Patrick, Andrew Payne, Kevin Nathaneal Peak, Anna Grace Penn, Nathan Phillips, Lauren Faye Quebedeaux, Braelee Mae Quinn, Emma Marie Ray, Rome Landis Rodgers, Shalyn Nicole T.J. Sampson, Jason Brent Sharp, Cameron Aaron Shedd, Kaitlyn Elyssa Smith, Paris Renea Stricklin, Ella Grace Tankersley, Bailey Tetro, Heather Tetro, William Thornton, Rhianna Yvonne Tysinger, Julianna Claire Walker, James Zackary Watts, Charity Dawn White, Olivia Claire Williams, Jessica T. Youmans, James Douglas Young
Danville: Caylee A Brown, Mararee Taanath Proctor
Dawson: Tessa Rose Word
Decatur: Douglas Mack Clark, Katrina Elizabeth Rotermund
Dora: Lauren Nicole Dill, Ali Hollis, Aiden Scott Howard, Kyndall Marie Shedd, Marley Danielle Wakefield
Double Springs: Kayla Marie Stromatt
Dutton: Lila Kate Wheeler
Eastaboga: Emma Katherine Ray
Eva: Nicholas Aaron Benefield, Brayden Luke Myres, Chloe E. Shadden, Gracie Vest
Falkville: Julie Elizabeth Beavers, Brandon Bryce Bryan, Michael Thomas Foust, Grayton Mark Green, Landon Michael Patterson, Kaylee Madison Smith
Flat Rock: Hannah Paige Duncan
Flomaton: Jonathan Ben Moore
Florence: Sean Michael O'Bannon, Karen Tran
Gadsden: Alexis Faith Valentine
Gardendale: Sarah Beth Brake, Amy Elizabeth Huett, Stephen Chadwick Lancaster, Hunter Scott Nesbitt, Makaila O'Neal, Holly Elizabeth Seeley, Noah Daniel Stricklin, Presley A. Walker
Guntersville: Jordan Backstrom, Lilly Brown, Sarah Hope Harrell, James Connor Jones, Amber Danielle Oliver
Gurley: Jillian Belle Williams
Hanceville: Jordan Nichole Avila, Hugo Blasco Granell, Chandlar Kincaid Brown, Massimo Jesus Caliendo Figueroa, Cody Ryan Caulfield, John Michael Wayne Core, Iyan Cresens, Kaitlin Davis, Leonardo Soares Dos Santos, Angela Finley, Randi Rene Gonzalez, April Michelle Hill, Alexis Lea Hopson, Sophia Tatiana Hudson, Jordan Rayne Davis Lee, Lennert Lemahieu, Alexandra Isabella Luders, Hanna Elizabeth Mebius, Joshua Adam Pace, Xavier Payne, Jay Collin Quick, Jeb Christopher Quick, Jacob Hunter Waldrep, Kaiya Jordan Weida Butler, Gabriel Taz Whaley, Lawson Dean Whaley, Houston White, Lucas Soren Wilbanks
Hartselle: Zackary Jacob McMullen Eakes, Victoria Elizabeth Hughes, Ethan Tyler Kerby, Jamie Michelle Norris, Haley D. Owens, Kirsten Ann Sellers
Hayden: Lane Anthony Baltzer, Sierrah Madison Bohlmann, Rayshaun Marquis Bradley, Isabel Chavez, Tristan E. Crawford, Isabella Maggie Eison, Benjamin Allen Fuller, Dena Elise Graben, Dallas Trent Heinrich, Bryce David Hogeland, Rebekah Rayne Jones, Joseph Clay McCay, Harley Wade Penny, Lucas Wesley Rochell, Wesley Allen Twilley, Laurel N. Vines, Emma Kate Williams
Hazel Green: Christina Marie Mitchell, Daniel Cordell Stewart
Helena: Jackie Louis Rowan
Hokes Bluff: Zachary Cantrell Stephens
Holly Pond: Woodrow Wilson Brown, Jorja Shea Stewart, Campbel Zaine Whaley
Hollywood: Julia Claire Allums
Hoover: Alyson Paige Garvey, Aidan Elana Haithcock
Horton: Crystal Hernandez Martinez
Huntsville: Kimberly Coots, Nicole Ashley Hyde, Shelby Layne Reavis, Tamara Leigh Roberts, John Allen Stogner, William Thomas Varmette
Jacksonville: Brant Deerman
Jasper: Reagan Danielle Aaron, Emma Faith Barker, Karley Cain, Rachel Marie Caudle, Alison Brooke Daniel, Aidan Howell McCaleb, Anastasia Gracelyn Skidmore
Joppa: Kaitlyn Ashley Benson, Isabel Horton, Skylar Danielle Ledbetter, Moree Raigh McDonald, Allie Marie Scott, Alexander Watt Wilson
Locust Fork: Pierce Reid Gilliland, Jimmy Drake Logan, Chase Landon Rice, Kaylynn Ashley Tawbush
Logan: Raven Sierra Adams
Madison: Maria Mitchell, Kaylee Alison Radford, Shirokiya Sullivan
Mobile: Megan Elizabeth Edmond
Morris: Jordan Trey Batchelor, Brady C. Benefield, Laney Paige King, Madeline Grace Snow
Moulton: Lillyanna Nichole Cartee, Anna Clare Hutto
Mount Olive: Kayla Nicole Duckworth, Ryan James Knutson, Susannah Alexis Nesmith
Nauvoo: Katelynn Paige Kendrick, Allie Marie Parr
New Market: Jaiden Leigh Landman, Alivia Michelle Wilken
Odenville: Andrew Dylan Cooper
Oneonta: Grace Linh Bracker, Ana Paulina Chacon, Martha Ann Temperance Chasteen, Connor Mccay Cleveland, Ella Caroline Cleveland, Kenley Jordan Elrod, Andrea Del Pilar Garcia, Mary Gilmore, John E. Hand, Isaac Paul Hollis, Kenleigh Shawn Key, Alexa McKenzi Matthews, Allyson Whitney Mauldin, Karina Nunez, Christian Thomas Patterson, Tucker Jay Stephens, Vianney Verdin Maldonado, Javier Zavala
Pelham: Carys Pachia Stubbs, Myriah Mishele Tate
Pell City: Courtney Danielle Thompson
Piedmont: Sean David Smith
Pinson: Nora Claire Rosner
Prattville: Adrianna Nicole Sides
Ragland: Jewel Lynn Ferguson
Rainbow City: Sydney Reese Hughes
Rainsville: Savannah Brooke Lowery, Laura Bailey Spears
Remlap: Emily Delgado Duarte, Matthew Scott Fischer, Skylar Marie Higginbotham, Chloe Elaine McCrorie, Annah Leigh Reese
Russellville: Kalli Elizabeth Daniel, Ava JoAnn Oliver
Smiths Station: Grace Camil Allen, McKinnon Laure Howard
Somerville: Christina Nicole Alexander, Hannah Elizabeth Clark, Natalie Jane Johnson, Abigail Elisabeth Watkins
Southside: Ashton Gray, James Luke Holcombe
Spanish Fort: Ashley Rella
Springville: Ashley Carol Adamson
Sulligent: Laura Leigh Wheeler
Toney: Lacey Rebekah Reyer
Trafford: Hallie Alexandria Nabors
Trinity: Liandra Mcanally, Bayley Kay Waters
Trussville: Lauren Elise Coggins, Sydney Hannah Hall, Juan Pablo Morales
Tuscaloosa: Trudeau Bryant Livaudais
Tuscumbia: Kaylee Grace Hooper
Union Grove: Thomas Gray, Grace Elizabeth Pearl
Valhermoso Springs: Amanda N. Knighten
Vinemont: Haley Breanne Bearden, Katelan Jean Brooks, Magdalen Claire Burks, Emily Savannah Cheatwood, Fred Tyler Craft, Ivy Hannah Edge, William Robert Ferster, Ty Alexander Grigsby, Emma Guthrie, Enrique Gutierrez, Briana Lynn Harshman, Ashlen Dora Heatherly, Avery Draven Lee Hollis, Kalli Grace Jones, Shyanne Renee Jones, Anneliese Camille Kline, Mildred Marie Lemus, Faith Elizabeth Rusk, Dustin Matthew Speake
Warrior: Sara Olivia Archer, Lillian Lochia Boone, Matthew Allan Clark, Elizabeth Cross, Jonathan Michael Mann, Camilla Brooke Rouse
Wellington: Alexia Cole Weber
Wilsonville: Lola Jarrad
Commerce, GA: Dustin Plummer
Lucedale, MS: Aerial Grace Smith, Skyler Rose Smith
Centerville, TN: Rachel Elizabeth Owens
Winchester, TN: Amelia Anne Sherrill
Dean’s List
Adamsville: Stacie A. Gillian
Addison: Joseph Alston Harris, Landon Drake Lee, Bracie Kate Rodgers
Alabaster: Katheryn P. Austin
Albertville: Uriel Varojas Carreno, Haley Renee Clements, Mariela Jarquin, McKenna Ryne Pell, John Landen Powell, Edward Ramirez
Altoona: Cyndal Grace Holland
Arab: Stephen Robert Amundsen, Seth Michael Aron, Karra Alise Barcala, Jessica Morgan Beck, John Adam Burden, Kaitlin Madison Carey, Griffin Eli Creasey, Tiffany Taylor McKenna Dowdy, Christan Nichole Gibbs, Annaclaire Denise Johnston, Andrew G. McBride, Joseph Norris, Joshua Campbell Quigley, Joe Richard Roberts, Kayla Schenk, Mackenzie Nicole Tankersley, Kylee Suzann Walls
Arley: Jack Impastato, Abby Leigh Phillips, David James Tidwell
Athens: Carlie Dahlke, Samuel Thomas Hogue, Kinsley Gracie Holmes, Kirstyn Grace Lowe, Stacey Elizabeth Ronzetti, Emily Simon
Baileyton: Abigail Alexis Davis, Slade E. Ryan
Bessemer: Denise Castillo
Birmingham: Madison Elizabeth Crain, Kaitlyn Deneke, Sarah Elizabeth Freeman, Josette Hill, Andrew Steven Hunt, Getsemani Mata-Gil, James Adam McGuire, Jayla Trenyce Redwine, Dawn Marie Summerford
Blountsvile: Javier Ponce, Breanna Denise Bonner, Edith Contreras, Jacob William Davis, Lily Caroline Dean, Jacob Andrew Dingler, Ericka Shay Isabell, Berenice Marleni Velazquez
Boaz: Owie Mazettia Katrise Abercrombie, Simon M. Aragon, Britney Noemi Rios Cervantes
Bremen: Jacquelin Leticia Figueroa, Kada Sky Milne, Jacob Levi Rollo
Bridgeport: Alex Jackson Rowe
Carbon Hill: Abigail Morgan Rutledge
Cleveland: Shane Leroy Coutch, Luke Ellis, Gracie Diane Fendley, Mark Aaron Nix, Brian Gabriel Weems
Coker: Mason Dakota Stone Worrell
Cottondale: Ashlie Blaine Hunnicutt
Crane Hill: Sophie Elena Davis, Natalie Savannah Gay, Gracie Abigail McCombs, Avery Janzen Baker Miller, Grace Ann Thomas, Allyson Cherie Wooten
Cullman: Justin Lee Birge, John Timothy Blackwood, Kimberlin Nicole Bogert, Matthew Patrick Brock, Matthew Gregory Burgett, Brody Dale Calvert, Dixee Brooke Cannon, Jordan Brea Chambless, James Bryant Childs, Travis Dunagan, Alivia Grace Farr, Isaac J. Garlowich, Camille Gibbs, Giselle Arissa Gibbs, Clay Allen Goble, Breeana Diane Goodwin, Kristian Nicholas Graveman, Garrett Harbison, Cody Alan Hardin, Alyssa M. Harper, Jessie Hernandez, Riley Dawn Holmes, Bailee Paige Jones, Amberleigh Kirkpatrick, Matthew Krahm, Clayton Joseph Kubler, Daniel Hiram Laboe, Kimberlyn Lashea Lee, Colton Lane Lindsey, Luke David Loyd, Tia Marie Lynn, James Bradley Mahathey, Gaven Andrew Mattison, Kaci Vann Minck, Charli Renee Overton, Osbaldo Viviesca Perez, Dayln Claire Phillips, David Braeden Presley, Breanna Ralph, Josie Leigh Reynolds, Camryn Addy Ryan, Brody Wayne Sams, Allie Brooks Sartin, Broderick Scott Schaefer, Krislyn Brooke Scroggins, Destiny F. Sellers, Parker Layne Sellers, Timberly Brook Shadix, Jackson Cade Simmons, Ellanora Elizabeth Slusser, Harrison Chadwick Slusser, Karra Denise Smith, Ian Hunter Sotherland, Matthew David Sparks, Hannah Jean Stewart, Claire Montgomery Thompson, Riley Bama Tucker, Samuel L. Vinson, Miles G. Warner, Houston Wade Wells, Jack Lawson West, Kaylee Beth Windsor, Trent Alexander Winstead, Rachel Marie Wisener, Tyler Wayne Woods, Jonatha Zepedatrejo
Danville: Justin Ruth, Andrew James Willingham
Decatur: Nathan Michael Lindstrom, Mallie Katherine Sharp
Dora: Gracie Elizabeth Ashley, Morgan Abigail Cole, Timothy Jarrett Partridge, Jordan Kylie Reece, Peyton Prestley Rouse
Double Springs: Nicholas Kaden Barton, Alicia Makayla Lindsey, Hannah Grace Lynnette , Ella Brooke Moore
Empire: Cynthia Denise Putman, Hollee Reann Turner
Eva: Abbagail Malayna Marie Brown, Hannah Gourley, Hannah Gene Ray
Falkville: Morgan Logan Brooks,Elizabeth Brea Bryan, Abagail Grace Goodwin, Nathanael James McCutcheon
Florence: Michal G. Bahramy, Madison Anne Daniel
Fort Payne: Lencho Esteban Diego, Alexandra Pedro-Baltazar, Kaylin V. Wimmer
Gainesville: Jaymie Neavah Mitchell
Garden City: Ivan Isaiah Conway
Gardendale: Victoria Aiyana Bliss Dahlgren, Tobyn Alan Kleyn, Karly Wood
Grant: Matthew Morrison
Guin: Breanna Nicole Green
Guntersville: Johnson William Sellnow, Anthony Thomas Sparks
Hamilton: Elijah Mckinley Jackson
Hanceville: Alyssa Acklin, Kyra Grace Bales, Gracie Anne Barksdale, Therese Marie Bozue, Kimberly Dawn Brown, Stephanie Lynette Brown, Hannah Gayle Cooke, Samuel Cregan, Ty Harley Duke, Bobbie M. Garrison, Morgan Alexus Hammock, Terri Jo Johnson, Amie Nichole Lorance, Micheal Stan Moore, Briana Dean Morgan, Christopher Adam North, Logan Rice, Kerry Ann Silvers, Betty Martha Irene Wynn
Hartselle: Alyssa Marie Berry, Bradley Burden, Emma Clare Ferguson, Matthew Kyle Fetner, Sierra M. Free, Savanna June Goodman, Taylor Renae Miller, Jordan Nicole Pepper, Xander Kain Waddell, Lisa Ann Wesby Lindley
Hayden: Teia Samantha Ausborn, Allie Grace Bryant, Landon Reid Castleberry, Brett Cates, Jessica Michelle Hallmark, Tess Victoria Hammond, Jesse Katelyn Martin, Eli Bryant Williams
Helena: Emily Grace Crowe,Taylor Lynn Souers
Holly Pond: Sadey Laura-Elizabeth Sizemore
Hoover: Queneris Keondre Pollard
Horton: Gillian Mckenzie Hansard, Hallie Sheree Holmes
Hueytown: Darrius Vickers
Huntsville: Sheila Michelle Lawrence, Haddy Sanneh, Mason Turner Whitaker
Jacksonville: Chandler Brooke Dorsett, Abigail Grace Gattis
Jasper: Ethan Blane Wideman, Vincent Caleb Wilhite
Joppa: Roger MacGyver Rives
Killen: Jaycee Tate Biffle, Hannah Elizabeth Thomas
Lacey's Spring: Madeleine Grace Large
Lester: Faith Katherine Craig
Lineville: Kacie Lyn Strong
Locust Fork: Morgan Metz, Anna Grace Washburn
Logan: Kantessa Grace Blackwood, Jacob Maupin, Mia Cassidy Sims
Madison: Jazmyn Ashaila Jackson, Bailey G. Tatum
Meridianville: Kyra Avani Long
Montgomery: Karen Laurene Cousins
Moody: Natalie Grace Stribling
Morris: Madison Leigh Dye, Emma Hawkins, Emily Grace Roper, Colin Counts Swindle, Breagan Makayne Wood
Moulton: Josie Marie Montgomery
Mount Olive: Emma S. Campbell, Debbi Hand, William Patrick Phillips, Lauren Alexander Russell, William Dakota Seale, Connor Mark Williams
Mulga: Shaya Latrice Smith
Muscle Shoals: Samuel Bruce Almon, Noah Knight Toney
New Market: Allison Lorene Humphries
Odenville: Henry Lane Kuykendall
Oneonta: Justin Tyler Adkins, Jackeline Alvarado, Rhett Andrew Dobbs, Alexa Sierra Espinoza, Austin Herschel Franks, Audrey Christine Fuller, Maegan Marie Goza, Garrett Mark Holt, Hannah Grace Hyde, Breanna Shae Johnson, Brett Camden Marcum, Ashley Guerra Mena, Harrison Miller, Aubree Jordan Underwood
Owens Cross Roads: Katelyn Jo Johnston
Oxford: Kyndall Nicole Capone
Parrish: Grace Elizabeth Shepherd
Pell City: Meagan Ashley Shell
Pinson: Remi Gabrielle Bryan, Kylie Hope Everett
Remlap: Rebecca Lynn Avalos, Isabella Lane Croeze, Shelbie Lynn Hood
Russellville: Cole Bryant Barnett, Abby Lynn Green, Ridge Daniel Raper
Scottsboro: Stacy Gonzalez
Somerville: Emily Nicole Hall
Springville: Grace Marie Adamson, Carley Elise Cofield, Brinley L. Davenport, Meagan JoAnna Ewing
Sumiton: John Sherman Foles
Trafford: Megan Blackmon, Anyaly Virginia Cendejas Jimenez, Charles Garrett Mclendon, Brooke Aileen Nash
Tuscumbia: Katlyn Danielle Berryman
Union Grove: Nickolas Daniel Cater, Chloe Ann Danylo, Colby Lewis King, Hannah Renee Reliford, Brian Jerret Taylor, Benjamin Radcliffe Ware
Vance: Hannah Katherine Kirkpatrick
Vinemont: Isaiah Jacob Boyd, Angel Brooke Carter, Savannah L. Drake, Gracy Kelton, Katie E. Landreth, Kali Abigail Marsh, Natasha Morgan, Jason Patrick Sapp, Evelyn Shelton, Jose Antonio Suarez
Warrior: Jordan Lexi Bainbridge, Jala Marie Bell, Chloe Bencko, Conner Richard Carter, Savannah Skye Chavez, Makayla Brooke Curtis, Heather Fox, Emily B. Graves, Lauren Holmes, Katelyn Michelle Kanute, Melanie Brooke Marque, Silas K. Miller, Analeigh Grace Nix, Trenton W. Sawyer
Weaver: Jaclyn Danielle Foster
Merritt Island, FL: Jordyn Skye Patrick
Acworth, GA: Dylan Ward Rhadans
Douglasville, GA: Rylie Kate Moody
Olathe, KS: Alex Barry Citron
Cordova, MS: Mykailla Alexandria Foster
Madison, MS: Phillip Hughes
Leoma, TN: Sophia Ray Santini