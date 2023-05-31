Wallace State Campus

The campus of Wallace State Community College is seen in January 2023.

 Amanda Shavers | The Times

Wallace State Community College congratulates 707 outstanding students who were named to the President’s List and Dean’s List for the Spring 2023 semester. To earn a spot on the Wallace State President’s List, students must maintain a perfect 4.0 GPA for the semester while taking a course load of 12 or more hours. Placement on the Dean’s List is awarded to students maintaining a 3.5 GPA or higher while also taking a course load of at least 12 hours.

President’s List

Addison: Levi Adam Bates, Brody Allen Dollar, Karley Grace Early, Hunter Blayton Miller, Emma Claire Ridgeway, Colby York

Adger: Aca Samuel Lee

Alabaster: Ashley Nicole Hardin, John Eric Ross

Albertville: Abbey Dayle Horst, Dulce Guadalupe Moreno, Tania Ramirez Garcia

Allgood: Michaiah James Carson

Altoona: Stacey Mechelle Brown, Lizbeth Reyna Delgado, Sara Elizabeth Robinson

Arab: Alexis Paige Barksdale, Philip Clark Hansel, Samantha Grace Hickok, Connor Christian Hutchins, Shelby JoLynn Isom, Chase Elliott Lawrence, Margaret Lin Lawrence, Diana D. Sanchez

Arley: McKinly Shea King, Everett Pounds

Athens: Andrew Braden, Madison Leigh Gail, Chloe Beth Hopkins, Katie Marie Simon, Lilly Catherine Stanford

Baileyton: Patricia P. Gilbert, Trent Marshell Gorham, Calie Hicks

Birmingham: Jamin Bostrom, Vincent Lamar Cox, Jordan Ann Huffman, Taylor Leigh Ivins, Eria Danielle Minor, Christopher Houston Pannell, Joseph Grayson Smith

Blountsville: Monica Carmen Barbier, Alexandra Grace Conrad, Sergio Cruz Ponce, Lillian Marie Graves, Yahir Ponce

Boaz: Sydney Cheyenne Patterson, Miranda G. Roberson, Jessica Guadalupe Rosales Aguilar, Isabella Faith Self

Bremen: Cody Lane Bales, Michael Brandon Freeman, Phillip Lawrence Lewis, Aubrey Noelle Negron, Shanea LeeAnn Shipp, Julia Kennedy Weathers

Brookwood: Jamesha Nicole Grace

Cleveland: Destiny Hope Hill, Logan Michael Washburn, Stephanie Ann Whitworth

Cordova: Brennan Chase Perry

Crane Hill: Hunter Levi Calvert, Monica Breann Childers, Emma Grace Collett, Jonathan Richard Collett, Patricia Kirwan, Kendra Root, Acacia Grace Sweatmon

Cullman: Kimberly Marie Aderhold, Destiny Jade Anders, Joseph Arriaga-Aguilar, Morgan Faith Bates, Dustin Blake Bentley, Christopher Garrett Bushey, Bella Claire Carroll, Hannah Joy Christenberry, Danielle Rose Collins, Brayden Cole Dugins, William Jared Flynt, Sebastian Gamez Parra, Seth Oneal Graham, Charles Robert Green, Kalah Guthrie, Jade Marley Harbin, Shaun Faron Hawkins, Peyton Makenzie Hightower, Landon Holmes, Sydney Danielle Hopkins, Reid Edward Huddleston, Sturgis Ryan Hunter, Kyler Aidan Icaza, Ryleigh Elle Jones, Benjamin Michael Kelly, Skye Le, Brooke Lynn, Daisy Jo Manasco, Joshua Lee McDonald, Sean Jacob McPherson, Vivian Grace Moody, Octavia Faith Owen, Isaac Wilkes Pagan, David Pascual-Contreras, Audri Bell Patrick, Andrew Payne, Kevin Nathaneal Peak, Anna Grace Penn, Nathan Phillips, Lauren Faye Quebedeaux, Braelee Mae Quinn, Emma Marie Ray, Rome Landis Rodgers, Shalyn Nicole T.J. Sampson, Jason Brent Sharp, Cameron Aaron Shedd, Kaitlyn Elyssa Smith, Paris Renea Stricklin, Ella Grace Tankersley, Bailey Tetro, Heather Tetro, William Thornton, Rhianna Yvonne Tysinger, Julianna Claire Walker, James Zackary Watts, Charity Dawn White, Olivia Claire Williams, Jessica T. Youmans, James Douglas Young

Danville: Caylee A Brown, Mararee Taanath Proctor

Dawson: Tessa Rose Word

Decatur: Douglas Mack Clark, Katrina Elizabeth Rotermund

Dora: Lauren Nicole Dill, Ali Hollis, Aiden Scott Howard, Kyndall Marie Shedd, Marley Danielle Wakefield

Double Springs: Kayla Marie Stromatt

Dutton: Lila Kate Wheeler

Eastaboga: Emma Katherine Ray

Eva: Nicholas Aaron Benefield, Brayden Luke Myres, Chloe E. Shadden, Gracie Vest

Falkville: Julie Elizabeth Beavers, Brandon Bryce Bryan, Michael Thomas Foust, Grayton Mark Green, Landon Michael Patterson, Kaylee Madison Smith

Flat Rock: Hannah Paige Duncan

Flomaton: Jonathan Ben Moore

Florence: Sean Michael O'Bannon, Karen Tran

Gadsden: Alexis Faith Valentine

Gardendale: Sarah Beth Brake, Amy Elizabeth Huett, Stephen Chadwick Lancaster, Hunter Scott Nesbitt, Makaila O'Neal, Holly Elizabeth Seeley, Noah Daniel Stricklin, Presley A. Walker

Guntersville: Jordan Backstrom, Lilly Brown, Sarah Hope Harrell, James Connor Jones, Amber Danielle Oliver

Gurley: Jillian Belle Williams

Hanceville: Jordan Nichole Avila, Hugo Blasco Granell, Chandlar Kincaid Brown, Massimo Jesus Caliendo Figueroa, Cody Ryan Caulfield, John Michael Wayne Core, Iyan Cresens, Kaitlin Davis, Leonardo Soares Dos Santos, Angela Finley, Randi Rene Gonzalez, April Michelle Hill, Alexis Lea Hopson, Sophia Tatiana Hudson, Jordan Rayne Davis Lee, Lennert Lemahieu, Alexandra Isabella Luders, Hanna Elizabeth Mebius, Joshua Adam Pace, Xavier Payne, Jay Collin Quick, Jeb Christopher Quick, Jacob Hunter Waldrep, Kaiya Jordan Weida Butler, Gabriel Taz Whaley, Lawson Dean Whaley, Houston White, Lucas Soren Wilbanks

Hartselle: Zackary Jacob McMullen Eakes, Victoria Elizabeth Hughes, Ethan Tyler Kerby, Jamie Michelle Norris, Haley D. Owens, Kirsten Ann Sellers

Hayden: Lane Anthony Baltzer, Sierrah Madison Bohlmann, Rayshaun Marquis Bradley, Isabel Chavez, Tristan E. Crawford, Isabella Maggie Eison, Benjamin Allen Fuller, Dena Elise Graben, Dallas Trent Heinrich, Bryce David Hogeland, Rebekah Rayne Jones, Joseph Clay McCay, Harley Wade Penny, Lucas Wesley Rochell, Wesley Allen Twilley, Laurel N. Vines, Emma Kate Williams

Hazel Green: Christina Marie Mitchell, Daniel Cordell Stewart

Helena: Jackie Louis Rowan

Hokes Bluff: Zachary Cantrell Stephens

Holly Pond: Woodrow Wilson Brown, Jorja Shea Stewart, Campbel Zaine Whaley

Hollywood: Julia Claire Allums

Hoover: Alyson Paige Garvey, Aidan Elana Haithcock

Horton: Crystal Hernandez Martinez

Huntsville: Kimberly Coots, Nicole Ashley Hyde, Shelby Layne Reavis, Tamara Leigh Roberts, John Allen Stogner, William Thomas Varmette

Jacksonville: Brant Deerman

Jasper: Reagan Danielle Aaron, Emma Faith Barker, Karley Cain, Rachel Marie Caudle, Alison Brooke Daniel, Aidan Howell McCaleb, Anastasia Gracelyn Skidmore

Joppa: Kaitlyn Ashley Benson, Isabel Horton, Skylar Danielle Ledbetter, Moree Raigh McDonald, Allie Marie Scott, Alexander Watt Wilson

Locust Fork: Pierce Reid Gilliland, Jimmy Drake Logan, Chase Landon Rice, Kaylynn Ashley Tawbush

Logan: Raven Sierra Adams

Madison: Maria Mitchell, Kaylee Alison Radford, Shirokiya Sullivan

Mobile: Megan Elizabeth Edmond

Morris: Jordan Trey Batchelor, Brady C. Benefield, Laney Paige King, Madeline Grace Snow

Moulton: Lillyanna Nichole Cartee, Anna Clare Hutto

Mount Olive: Kayla Nicole Duckworth, Ryan James Knutson, Susannah Alexis Nesmith

Nauvoo: Katelynn Paige Kendrick, Allie Marie Parr

New Market: Jaiden Leigh Landman, Alivia Michelle Wilken

Odenville: Andrew Dylan Cooper

Oneonta: Grace Linh Bracker, Ana Paulina Chacon, Martha Ann Temperance Chasteen, Connor Mccay Cleveland, Ella Caroline Cleveland, Kenley Jordan Elrod, Andrea Del Pilar Garcia, Mary Gilmore, John E. Hand, Isaac Paul Hollis, Kenleigh Shawn Key, Alexa McKenzi Matthews, Allyson Whitney Mauldin, Karina Nunez, Christian Thomas Patterson, Tucker Jay Stephens, Vianney Verdin Maldonado, Javier Zavala

Pelham: Carys Pachia Stubbs, Myriah Mishele Tate

Pell City: Courtney Danielle Thompson

Piedmont: Sean David Smith

Pinson: Nora Claire Rosner

Prattville: Adrianna Nicole Sides

Ragland: Jewel Lynn Ferguson

Rainbow City: Sydney Reese Hughes

Rainsville: Savannah Brooke Lowery, Laura Bailey Spears

Remlap: Emily Delgado Duarte, Matthew Scott Fischer, Skylar Marie Higginbotham, Chloe Elaine McCrorie, Annah Leigh Reese

Russellville: Kalli Elizabeth Daniel, Ava JoAnn Oliver

Smiths Station: Grace Camil Allen, McKinnon Laure Howard

Somerville: Christina Nicole Alexander, Hannah Elizabeth Clark, Natalie Jane Johnson, Abigail Elisabeth Watkins

Southside: Ashton Gray, James Luke Holcombe

Spanish Fort: Ashley Rella

Springville: Ashley Carol Adamson

Sulligent: Laura Leigh Wheeler

Toney: Lacey Rebekah Reyer

Trafford: Hallie Alexandria Nabors

Trinity: Liandra Mcanally, Bayley Kay Waters

Trussville: Lauren Elise Coggins, Sydney Hannah Hall, Juan Pablo Morales

Tuscaloosa: Trudeau Bryant Livaudais

Tuscumbia: Kaylee Grace Hooper

Union Grove: Thomas Gray, Grace Elizabeth Pearl

Valhermoso Springs: Amanda N. Knighten

Vinemont: Haley Breanne Bearden, Katelan Jean Brooks, Magdalen Claire Burks, Emily Savannah Cheatwood, Fred Tyler Craft, Ivy Hannah Edge, William Robert Ferster, Ty Alexander Grigsby, Emma Guthrie, Enrique Gutierrez, Briana Lynn Harshman, Ashlen Dora Heatherly, Avery Draven Lee Hollis, Kalli Grace Jones, Shyanne Renee Jones, Anneliese Camille Kline, Mildred Marie Lemus, Faith Elizabeth Rusk, Dustin Matthew Speake

Warrior: Sara Olivia Archer, Lillian Lochia Boone, Matthew Allan Clark, Elizabeth Cross, Jonathan Michael Mann, Camilla Brooke Rouse

Wellington: Alexia Cole Weber

Wilsonville: Lola Jarrad

Commerce, GA: Dustin Plummer

Lucedale, MS: Aerial Grace Smith, Skyler Rose Smith

Centerville, TN: Rachel Elizabeth Owens

Winchester, TN: Amelia Anne Sherrill

Dean’s List

Adamsville: Stacie A. Gillian

Addison: Joseph Alston Harris, Landon Drake Lee, Bracie Kate Rodgers

Alabaster: Katheryn P. Austin

Albertville: Uriel Varojas Carreno, Haley Renee Clements, Mariela Jarquin, McKenna Ryne Pell, John Landen Powell, Edward Ramirez

Altoona: Cyndal Grace Holland

Arab: Stephen Robert Amundsen, Seth Michael Aron, Karra Alise Barcala, Jessica Morgan Beck, John Adam Burden, Kaitlin Madison Carey, Griffin Eli Creasey, Tiffany Taylor McKenna Dowdy, Christan Nichole Gibbs, Annaclaire Denise Johnston, Andrew G. McBride, Joseph Norris, Joshua Campbell Quigley, Joe Richard Roberts, Kayla Schenk, Mackenzie Nicole Tankersley, Kylee Suzann Walls

Arley: Jack Impastato, Abby Leigh Phillips, David James Tidwell

Athens: Carlie Dahlke, Samuel Thomas Hogue, Kinsley Gracie Holmes, Kirstyn Grace Lowe, Stacey Elizabeth Ronzetti, Emily Simon

Baileyton: Abigail Alexis Davis, Slade E. Ryan

Bessemer: Denise Castillo

Birmingham: Madison Elizabeth Crain, Kaitlyn Deneke, Sarah Elizabeth Freeman, Josette Hill, Andrew Steven Hunt, Getsemani Mata-Gil, James Adam McGuire, Jayla Trenyce Redwine, Dawn Marie Summerford

Blountsvile: Javier Ponce, Breanna Denise Bonner, Edith Contreras, Jacob William Davis, Lily Caroline Dean, Jacob Andrew Dingler, Ericka Shay Isabell, Berenice Marleni Velazquez

Boaz: Owie Mazettia Katrise Abercrombie, Simon M. Aragon, Britney Noemi Rios Cervantes

Bremen: Jacquelin Leticia Figueroa, Kada Sky Milne, Jacob Levi Rollo

Bridgeport: Alex Jackson Rowe

Carbon Hill: Abigail Morgan Rutledge

Cleveland: Shane Leroy Coutch, Luke Ellis, Gracie Diane Fendley, Mark Aaron Nix, Brian Gabriel Weems

Coker: Mason Dakota Stone Worrell

Cottondale: Ashlie Blaine Hunnicutt

Crane Hill: Sophie Elena Davis, Natalie Savannah Gay, Gracie Abigail McCombs, Avery Janzen Baker Miller, Grace Ann Thomas, Allyson Cherie Wooten

Cullman: Justin Lee Birge, John Timothy Blackwood, Kimberlin Nicole Bogert, Matthew Patrick Brock, Matthew Gregory Burgett, Brody Dale Calvert, Dixee Brooke Cannon, Jordan Brea Chambless, James Bryant Childs, Travis Dunagan, Alivia Grace Farr, Isaac J. Garlowich, Camille Gibbs, Giselle Arissa Gibbs, Clay Allen Goble, Breeana Diane Goodwin, Kristian Nicholas Graveman, Garrett Harbison, Cody Alan Hardin, Alyssa M. Harper, Jessie Hernandez, Riley Dawn Holmes, Bailee Paige Jones, Amberleigh Kirkpatrick, Matthew Krahm, Clayton Joseph Kubler, Daniel Hiram Laboe, Kimberlyn Lashea Lee, Colton Lane Lindsey, Luke David Loyd, Tia Marie Lynn, James Bradley Mahathey, Gaven Andrew Mattison, Kaci Vann Minck, Charli Renee Overton, Osbaldo Viviesca Perez, Dayln Claire Phillips, David Braeden Presley, Breanna Ralph, Josie Leigh Reynolds, Camryn Addy Ryan, Brody Wayne Sams, Allie Brooks Sartin, Broderick Scott Schaefer, Krislyn Brooke Scroggins, Destiny F. Sellers, Parker Layne Sellers, Timberly Brook Shadix, Jackson Cade Simmons, Ellanora Elizabeth Slusser, Harrison Chadwick Slusser, Karra Denise Smith, Ian Hunter Sotherland, Matthew David Sparks, Hannah Jean Stewart, Claire Montgomery Thompson, Riley Bama Tucker, Samuel L. Vinson, Miles G. Warner, Houston Wade Wells, Jack Lawson West, Kaylee Beth Windsor, Trent Alexander Winstead, Rachel Marie Wisener, Tyler Wayne Woods, Jonatha Zepedatrejo

Danville: Justin Ruth, Andrew James Willingham

Decatur: Nathan Michael Lindstrom, Mallie Katherine Sharp

Dora: Gracie Elizabeth Ashley, Morgan Abigail Cole, Timothy Jarrett Partridge, Jordan Kylie Reece, Peyton Prestley Rouse

Double Springs: Nicholas Kaden Barton, Alicia Makayla Lindsey, Hannah Grace Lynnette , Ella Brooke Moore

Empire: Cynthia Denise Putman, Hollee Reann Turner

Eva: Abbagail Malayna Marie Brown, Hannah Gourley, Hannah Gene Ray

Falkville: Morgan Logan Brooks,Elizabeth Brea Bryan, Abagail Grace Goodwin, Nathanael James McCutcheon

Florence: Michal G. Bahramy, Madison Anne Daniel

Fort Payne: Lencho Esteban Diego, Alexandra Pedro-Baltazar, Kaylin V. Wimmer

Gainesville: Jaymie Neavah Mitchell

Garden City: Ivan Isaiah Conway

Gardendale: Victoria Aiyana Bliss Dahlgren, Tobyn Alan Kleyn, Karly Wood

Grant: Matthew Morrison

Guin: Breanna Nicole Green

Guntersville: Johnson William Sellnow, Anthony Thomas Sparks

Hamilton: Elijah Mckinley Jackson

Hanceville: Alyssa Acklin, Kyra Grace Bales, Gracie Anne Barksdale, Therese Marie Bozue, Kimberly Dawn Brown, Stephanie Lynette Brown, Hannah Gayle Cooke, Samuel Cregan, Ty Harley Duke, Bobbie M. Garrison, Morgan Alexus Hammock, Terri Jo Johnson, Amie Nichole Lorance, Micheal Stan Moore, Briana Dean Morgan, Christopher Adam North, Logan Rice, Kerry Ann Silvers, Betty Martha Irene Wynn

Hartselle: Alyssa Marie Berry, Bradley Burden, Emma Clare Ferguson, Matthew Kyle Fetner, Sierra M. Free, Savanna June Goodman, Taylor Renae Miller, Jordan Nicole Pepper, Xander Kain Waddell, Lisa Ann Wesby Lindley

Hayden: Teia Samantha Ausborn, Allie Grace Bryant, Landon Reid Castleberry, Brett Cates, Jessica Michelle Hallmark, Tess Victoria Hammond, Jesse Katelyn Martin, Eli Bryant Williams

Helena: Emily Grace Crowe,Taylor Lynn Souers

Holly Pond: Sadey Laura-Elizabeth Sizemore

Hoover: Queneris Keondre Pollard

Horton: Gillian Mckenzie Hansard, Hallie Sheree Holmes

Hueytown: Darrius Vickers

Huntsville: Sheila Michelle Lawrence, Haddy Sanneh, Mason Turner Whitaker

Jacksonville: Chandler Brooke Dorsett, Abigail Grace Gattis

Jasper: Ethan Blane Wideman, Vincent Caleb Wilhite

Joppa: Roger MacGyver Rives

Killen: Jaycee Tate Biffle, Hannah Elizabeth Thomas

Lacey's Spring: Madeleine Grace Large

Lester: Faith Katherine Craig

Lineville: Kacie Lyn Strong

Locust Fork: Morgan Metz, Anna Grace Washburn

Logan: Kantessa Grace Blackwood, Jacob Maupin, Mia Cassidy Sims

Madison: Jazmyn Ashaila Jackson, Bailey G. Tatum

Meridianville: Kyra Avani Long

Montgomery: Karen Laurene Cousins

Moody: Natalie Grace Stribling

Morris: Madison Leigh Dye, Emma Hawkins, Emily Grace Roper, Colin Counts Swindle, Breagan Makayne Wood

Moulton: Josie Marie Montgomery

Mount Olive: Emma S. Campbell, Debbi Hand, William Patrick Phillips, Lauren Alexander Russell, William Dakota Seale, Connor Mark Williams

Mulga: Shaya Latrice Smith

Muscle Shoals: Samuel Bruce Almon, Noah Knight Toney

New Market: Allison Lorene Humphries

Odenville: Henry Lane Kuykendall

Oneonta: Justin Tyler Adkins, Jackeline Alvarado, Rhett Andrew Dobbs, Alexa Sierra Espinoza, Austin Herschel Franks, Audrey Christine Fuller, Maegan Marie Goza, Garrett Mark Holt, Hannah Grace Hyde, Breanna Shae Johnson, Brett Camden Marcum, Ashley Guerra Mena, Harrison Miller, Aubree Jordan Underwood

Owens Cross Roads: Katelyn Jo Johnston

Oxford: Kyndall Nicole Capone

Parrish: Grace Elizabeth Shepherd

Pell City: Meagan Ashley Shell

Pinson: Remi Gabrielle Bryan, Kylie Hope Everett

Remlap: Rebecca Lynn Avalos, Isabella Lane Croeze, Shelbie Lynn Hood

Russellville: Cole Bryant Barnett, Abby Lynn Green, Ridge Daniel Raper

Scottsboro: Stacy Gonzalez

Somerville: Emily Nicole Hall

Springville: Grace Marie Adamson, Carley Elise Cofield, Brinley L. Davenport, Meagan JoAnna Ewing

Sumiton: John Sherman Foles

Trafford: Megan Blackmon, Anyaly Virginia Cendejas Jimenez, Charles Garrett Mclendon, Brooke Aileen Nash

Tuscumbia: Katlyn Danielle Berryman

Union Grove: Nickolas Daniel Cater, Chloe Ann Danylo, Colby Lewis King, Hannah Renee Reliford, Brian Jerret Taylor, Benjamin Radcliffe Ware

Vance: Hannah Katherine Kirkpatrick

Vinemont: Isaiah Jacob Boyd, Angel Brooke Carter, Savannah L. Drake, Gracy Kelton, Katie E. Landreth, Kali Abigail Marsh, Natasha Morgan, Jason Patrick Sapp, Evelyn Shelton, Jose Antonio Suarez

Warrior: Jordan Lexi Bainbridge, Jala Marie Bell, Chloe Bencko, Conner Richard Carter, Savannah Skye Chavez, Makayla Brooke Curtis, Heather Fox, Emily B. Graves, Lauren Holmes, Katelyn Michelle Kanute, Melanie Brooke Marque, Silas K. Miller, Analeigh Grace Nix, Trenton W. Sawyer

Weaver: Jaclyn Danielle Foster

Merritt Island, FL: Jordyn Skye Patrick

Acworth, GA: Dylan Ward Rhadans

Douglasville, GA: Rylie Kate Moody

Olathe, KS: Alex Barry Citron

Cordova, MS: Mykailla Alexandria Foster

Madison, MS: Phillip Hughes

Leoma, TN: Sophia Ray Santini

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