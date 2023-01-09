Wallace State

Wallace State Community College congratulates the 900 outstanding students named to the President’s List and Dean’s List for the Fall 2022 semester. To earn a spot on the Wallace State President’s List, students must maintain a perfect 4.0 GPA for the semester while taking a course load of 12 or more hours. Placement on the Dean’s List is awarded to students maintaining a 3.5 GPA or higher while also taking a course load of at least 12 hours.

President’s List

Addison: Levi Adam Bates, Emma Claire Ridgeway

Adger: Aca Samuel Lee

Alabaster: Ashley Nicole Hardin

Albertville: Dulce Guadalupe Moreno, Edward Ramirez

Altoona: Stacey Mechelle Brown, Cyndal Grace Holland, Madison Marie Hyatt, MacKenzie Brooke Nelson, Lizbeth Reyna Delgado, Sara Elizabeth Robinson

Arab: Stephen Robert Amundsen, Jessica Morgan Beck, Christopher Joseph D'Angelo, Ayla Carrie Dewald, Christan Nichole Gibbs, Alissa Star Graham, Philip C. Hansel, Gloria H. Johanson, Chase Elliott Lawrence, Andrew G. Mcbride, Joshua Campbell Quigley, Jordan Revelez, Joe Richard Roberts, Diana D. Sanchez, Mackenzie Nicole Tankersley

Arley: Kaylee Faith Gilliland, Grant Tyler Seymore

Athens: Chloe Beth Hopkins, Kirstyn Grace Lowe, Emily Simon,Katie Marie Simon, Lilly Catherine Stanford

Baileyton: Abigail Alexis Davis, Molly Ann McKelvy

Bankston: Vickie Leigh Westbrook

Birmingham: Vincent Lamar Cox, Madison Elizabeth Crain, Taylor Leigh Ivins, James Adam McGuire, Eria Danielle Minor, Chandeon Brianne Pannell, Christopher Houston Pannell

Blountsville: Monica Carmen Barbier; Marisol Carrillo; Edith Contreras; Lillian Marie Graves; Edward D. Heredia Flores; Ericka Shay Isabell; Macy Kelley; Javier Ponce Yahir Ponce; Ashlyn Kay Posey, Shalyn N. Sampson, Jose Manuel Serrano, Hannah Brook Webb

Boaz: Britney N. Rios-Cervantes, Miranda G. Roberson, Isabella Faith Self

Bremen: Michael Brandon Freeman, Aubrey Noelle Negron, Julia Kennedy Weathers

Cleveland: Shane Leroy Coutch, Stone Cole Hudson, Karlee Nicole McGuire, Logan Michael Washburn

Crane Hill: Lincoln Eli Calvert, Jonathan R. Collett, Sophie E. Davis, Avery Janzen Baker Miller, Brooke Leigh Sinyard, Acacia Grace Sweatmon, Brodi J. Williams

Cullman: Kimberly Marie Aderhold, Morgan Faith Bates, Matthew Brock, Christopher Garrett Bushey, Cody Greer Butler, Daniel Ayala Campos, Bella Claire Carroll, Taylor Miguel Castro, James Bryant Childs, Hannah Joy Christenberry, Danielle Rose Collins, Jessica Renee Costello, Jayla Marie Cumberland, Brayden Cole Dugins, Kristian Nicholas Graveman, Charles Robert Green, Kalah Guthrie, Kyla Rose Guthrie, Monica Ann Hester, Gabriel Roy Holmes, Landon Holmes, Sydney Danielle Hopkins, Sturgis Ryan Hunter, Alexandra Johnson, Bailee Paige Jones, Ryleigh Elle Jones, Benjamin Michael Kelly, Skye Le, Daniel Troy Luquire, Brooke Lynn, Daisy Jo Manasco, Madilyn Dea Martinez, Joshua Lee McDonald, Sean Jacob McPherson, Kaci Vann Minck, Vivian Grace Moody, Octavia Faith Owen, Audri Bell Patrick, Andrew Payne, Anna Grace Penn, Camden Jewel Phillips, Nathan Phillips, Emma Marie Ray, Josie Leigh Reynolds, Henry Saucedo, Krislyn Brooke Scroggins, Ellanora Elizabeth Slusser, Ian Hunter Sotherland, Paris Renea Stricklin, Bailey Tetro, Heather Tetro, Ella Cathleen Thomas, Samuel L. Vinson, Miles G. Warner, James Zackary Watts, Houston Wade Wells, Lilyan Elizabeth Williams, Olivia Claire Williams, Rachel Marie Wisener, Tyler Wayne Woods

Danville: Caylee A. Brown

Decatur: Katrina Elizabeth Rotermund, Mallie Katherine Sharp, Ethan Calhoun Shelton

Dora: Hannah Ruth Dawkins, Ali Hollis, Aiden Scott Howard, Jordan Kylie Reece, Amillia Lee Tucker, Marley Danielle Wakefield

Double Springs: Audrey Lin Duboise, Alicia Makayla Lindsey, Kayla Marie Stromatt, Joseph Davis Tuggle

Dutton: Lila Kate Wheeler

Eastaboga: Emma Katherine Ray

Eldridge: Brandy Nicole Tidwell

Elkmont: Cassidy Alexis Ridgeway

Empire: Cynthia Denise Putman

Eva: Brayden Luke Myres

Falkville: Brandon Bryce Bryan, Michael Thomas Foust, Grayton Green, Jesse Clarence McCutcheon, Caleb Nathaniel Sharpe

Flat Rock: Hannah Paige Duncan

Florence: Michal G. Bahramy, Sean Michael O'Bannon, Karen Tran

Fultondale: Madison Lea Ellen Brewer, Emily M. Stephens

Gadsden: Karla Jean Patterson

Garden City: Ivan Isaiah Conway

Gardendale: Journie Fortner, Cambry Pasley Graves, Kayla F. Hamm, Summer Leigh Hogeland, Amy Elizabeth Huett, Makaila O'Neal, Holly Elizabeth Seeley, Noah Daniel Stricklin

Glencoe: Michael Ryan Maudsley

Grant: April Blankenship

Guntersville: Samuel Sullivan Atchley, Lilly Brown, Sarah Hope Harrell, James Connor Jones, Amber Danielle Oliver, Johnson W. Sellnow

Gurley: Jillian Belle Williams

Haleyville: Layken Grace Morgan

Hanceville: Danielle Leigh Akridge, Jordan Nichole Avila, Gracie Anne Barksdale, Hugo Blasco Granell, Massimo Jesus Caliendo, Hannah Gayle Cooke, John Michael Wayne Core, Iyan Cresens, Tiffany Elisabeth Farley, Bobbie M. Garrison, Natalie Savannah Gay, Destiny Hope Hill, Sophia Tatiana Hudson, Terri Jo Johnson, Jordan Rayne Davis Lee, Alexandra Isabella Luders, Briana Dean Morgan, Christopher Adam North, Jay Collin Quick, Jeb Christopher Quick, Lacey Maeleah Rice, Gabriel Taz Whaley, Lawson Dean Whaley, Houston White, Lucas Soren Wilbanks

Hartselle: Bradley Burden, Matthew Kyle Fetner, Jordan Elizabeth Heaps, Victoria Elizabeth Hughes, Brennen Kaleb Jones, Jordan Nicole Pepper, Kirsten Ann Sellers, Xander Kain Waddell, Kaiya Jordan Weida Butler

Harvest: Hailey Grace Hyde

Hayden: Lane Anthony Baltzer, Matthew R. Carter, Tristan E. Crawford, Isabella Maggie Eison, Sabrina D. Garrison, Dena Elise Graben, Jessica Michelle Hallmark, Joseph Clay McCay, Courtney Lynette Pridmore, Eli Bryant Williams

Hazel Green: Christina Marie Mitchell

Helena: Elise Caroline Lovoy

Hokes Bluff: Zachary Cantrell Stephens

Holly Pond: Jorja Shea Stewart

Hollywood: Julia Claire Allums, Savanna Lynn Dodson

Hoover: Aidan Elana Haithcock

Horton: Hallie Sheree Holmes

Huntsville: Nicole Ashley Hyde, Shelby Layne Reavis, Tamara Leigh Roberts, John Allen Stogner

Jasper: Emma Faith Barker, Jamie Cobb, John Dakota Dunagan, Hadlee Cora Isabel Freeman, Samantha Jade Landers, Anastasia Gracelyn Skidmore, Anna Katherine Voce, Kayla Jo Wade

Joppa: Kaitlyn Ashley Benson, Isabel Horton, Skylar Danielle Ledbetter, Moree Raigh McDonald, Roger MacGyver Rives, Allie Marie Scott

Killen: Jaycee Tate Biffle, Mikayla Grace Vandiver

Kimberly: Cameron Blake Lecroy

Lacey's Spring: Madeleine Grace Large

Lester: Faith Katherine Craig

Locust Fork: Pierce Reid Gilliland

Madison: Kalli Renee Claudette House, Maria Mitchell, Shirokiya Sullivan, Bailey G. Tatum

McCalla: Leigh Ann Cash, Hannah Katherine Kirkpatrick

Moody: Natalie Grace Stribling

Morris: Jordan Trey Batchelor, Audrey Ann Quick

Moulton: Lillyanna Nichole Cartee

Mount Olive: Emma S. Campbell, Maximus Giovino, Ryan James Knutson, Susannah Alexis Nesmith, Lauren Alexander Russell, Connor Mark Williams

Muscle Shoals: Samuel Bruce Almon

Nauvoo: Allie Marie Parr

Odenville: Andrew Dylan Cooper

Oneonta: Lesli Guadalupe Acosta Belford, Justin Tyler Adkins, Grace Linh Bracker, Ella Caroline Cleveland, Rhett Andrew Dobbs, Erika Monza Duarte, Kenley Jordan Elrod, Alexa Sierra Espinoza, Audrey Christine Fuller, Whitney Nicole Gilliland, Isaac Paul Hollis, Kenleigh Shawn Key, Alexa McKenzi Matthews, Abigail Laura Navarro, Jerald Jacob Pantoja, Christian Thomas Patterson, Laney Faith Thomason

Pelham: Caleb Aguilar, Carys Pachia Stubbs, Myriah Mishele Tate

Pell City: Abbie Suzanne Brown

Phil Campbell: Brian Alan Baker

Piedmont: Sean David Smith

Pinson: Jordan Walker O'Barr, Nora Claire Rosner

Prattville: Molly Elizabeth Dinger

Quinton: Nicholas A. Pharo

Ragland: Jewel Lynn Ferguson

Rainbow City: Sydney Reese Hughes

Rainsville: Savannah Brooke Lowery, Laura Bailey Spears

Remlap: Helen Beatrice Alcantar, Emily Delgado Duarte, Cameron S. Lindley, Owen Marshall Smith

Rogersville: Haleigh Brooke Jones

Scottsboro: Stacy Gonzalez, Selena Lourdes Lambert

Smiths Station: Grace Camil Allen, McKinnon Laure Howard

Somerville: Hannah Elizabeth Clark

Southside: Ashton Gray, James Luke Holcombe

Spanish Fort: Ashley Rella

Springville: Ashley Carol Adamson

Sumiton: Hunter Lynne Coleman, John Sherman Foles

Sylvan Springs: Maci Christine Gaither

Toney: Lacey Rebekah Reyer, Hannah Marie Shedd

Trafford: Megan Blackmon, Hallie Alexandria Nabors

Trinity: Bayley Kay Waters

Tuscaloosa: Trudeau Bryant Livaudais

Tuscumbia: Katlyn Danielle Berryman, Kaylee Grace Hooper

Union Grove: Chloe A. Danylo, Colby Lewis King, Grace Elizabeth Pearl, Mingyue Tian

Valley Head: Lainey Ann Tidmore

Vinemont: Haley Breanne Bearden, Emily Savannah Cheatwood, Kaitlyn Brooke Cornelius, William Robert Ferster, Emma Guthrie, Briana Lynn Harshman, Avery Draven Lee Hollis, Gracy Kelton, Kali Abigail Marsh, Michelle Kay Marty, Dustin Matthew Speake, Benjamin Caleb Washburn

Warrior: Lillian Lochia Boone, Conner Richard Carter, Enrique Castro Aramburo, Elizabeth Cross, Garret Micah Cummings, Heather Fox, Emily B. Graves, Katelyn Michelle Kanute, Camilla Brooke Rouse, Mallie Elaine Grace Williams

Wellington: Alexia Cole Weber

Wilsonville: Lola Jarrad

Acworth, Ga.: Dylan Ward Rhadans

Suwanee, Ga.: Jabiri Smith

Pearl River, La.: Jessica Lynn Mirandy

Cordova, Miss.: Mykailla Alexandria Foster

Cortland, NY: Cody Ryan Caulfield

Winchester, Tenn.: Amelia Anne Sherrill

Balneario Camboriu, Santa Catarina, Brazil: Leonardo Soares Dos Santos

Dean’s List

Addison: Ashlie Marie Allred, Brody Allen Dollar, Karley Grace Early, Joseph Alston Harris, Hunter Blayton Miller, Ross Hayden Steele, Colby York

Alabaster: Katheryn P. Austin

Albertville: Rodolfo Baltazar Diego, Alexander Lloyd Bragwell, Wesley Schafer Bryan, Uriel Varojas Carreno, Haley R. Clements, Abbey Dayle Horst, Mariela Jarquin, McKenna Ryne Pell, Julio Cesar Ramirez, Payton Madison Tinsley, Kevin Villagomez

Allgood: Michaiah James Carson

Altoona: Hayden Jake Lang

Anniston: Millie Ann Burt, Gracie Marie Duncan

Arab: Alexis Paige Barksdale, Kaitlin M. Carey, Jaren Riley Cox, Tiffany T. Dowdy, Annaclaire Garmany, Allie Grace Hayes, Trevor S. Hinds, Ashton Mariner, Kayla Schenk, Anakhita Sultonazarova, Arlin I. Valentin-Arreguin

Arley: Devonne Nicole Farley, Nicholas Stephen Perez, David James Tidwell

Athens: Alexis Diane Collins, Madison Leigh Gail, Braeden Tobias Harrison, Jalynne Eunique Koger, Stacey Elizabeth Ronzetti

Auburn: Karley Elise Sellers

Baileyton: Patricia P. Gilbert, Trent M. Gorham, Slade E. Ryan

Bessemer: Denise Castillo

Birmingham: Zekiyah Zenae Abdullah, Mia Grace McGiboney, Sarah Scott McPherson, Jonathan Lynn Parkey, Bailey G. Peacock, Jayla T. Redwine, Jamesha Corine Reese, Joseph Grayson Smith, Destiny Syreeta Wallace

Blountsville: Maximiliano Cartagena, Sergio Cruz Ponce, Lily Caroline Dean, Alyson Marie Graves, Kaleigh Hughes, Allison Faith Jackson, Memphis J. Natter, Berenice Marleni Velazquez, Hannah Elizabeth Waldrop, Kindle Lee Weems, Kylie Mackenzie Wilson, John Wisener

Boaz: Owie Mazettia Katrise Abercrombie, Simon M. Aragon, David Gavyn Cagle, Molly Ann Morris, Sydney Cheyenne Patterson

Bremen: Cody Lane Bales, Madison Lynette Bruer, Kailey Brooke Chilcoat, Jacquelin Leticia Figueroa, Heidi Garmon, Elizabeth Kennedy, Houston Lance McCarn, Lillian McSpadden, Kada Sky Milne, Heidi Nicole Nichols, Jacob Levi Rollo, Emily Brooke Sharp, Shanea LeeAnn Shipp, Kyle Robert Tucker, Kashlyn Rae Whisenhunt, Mary Elizabeth Williams

Brewton: Antonia Olesia Maria Markush

Brookwood: Jamesha Nicole Grace

Calera: Elaina Abiegayle Sherer

Carbon Hill: Abigail Morgan Rutledge

Centre: Sarah Addison Diamond

Chelsea: Peggy Elliot Cochran, Paige Ainsley Gardner

Cleveland: Jenna Hope Adams, Brian Gabriel Weems, Stephanie Ann Whitworth

Coker: Mason Dakota Stone Worrell

Cordova: Meredith Lace Garner, Drake G. Pounds

Cottondale: Ashlie Blaine Hunnicutt

Courtland: Jessica Nicole Dawkins

Crane Hill: Hunter Levi Calvert, Emma Collett, Gracie Abigail McCombs, Kendra Root, Allyson Cherie Wooten

Cullman: Kyleigh A. Aleman, Destiny Jade Anders, Ana Maria Andres, Braxton Neal Bailey, Cherry Lynn Bailey, Jade E. Barbee, Ella C. Beard, Breana NaShae Bice, Justin Lee Birge, Kimberlin Nicole Bogert, Matthew Gregory Burgett, Logan Cade Caldwell, Brody Dale Calvert, Landon Chase Campbell, Dixee Brooke Cannon, Robert Gage Carpenter, Isaac Brock Chambers, Jordan Brea Chambless, Diego Maciel Chavez, Nelson Mendoza Conde, Robert Henry Cook, Emily Patricia DeFosse, Kennon Layne Dial, Bryson Richard Driver, Celine Dion Duffie, Kaylie Claire Ellis, Robert Zeb Emerson, William Jared Flynt, Samuel J. Franklin, Molly Rebekah Freeman, Mario Eduardo Fuentes, Sebastian Gamez Parra, Camille Gibbs, Giselle Arissa Gibbs, Benjamin C. Gorman, Hunter Carson Graham, Aliyah Rae Guthrie, Hanna E. Hancock, Jade Marley Harbin, Alyssa M. Harper, Matthew Robert Hawley, Hailey Gene Henderson, Jessie Hernandez, Peyton Makenzie Hightower, Kinsley Gracie Holmes, Jeb Cooper Jarrett, Mary-Ellen Grace Kaple, Bethany Koonce, Clayton Joseph Kubler, Sara Elizabeth Land, Carson Reid Laney, Colton Lane Lindsey, Luke David Loyd, Jessica Ann Lumpkin, Tia Marie Lynn, Britany Marchman, Gaven Andrew Mattison, Joseph Zane Melton, Hannah Nicole Moore, Tatum Lee Nixon, Desire' Jade Odachowski, Charli R. Overton, Mya N. Parker, David Pascual-Contreras, Logan N. Patrick, Lucas Micheal Patrick, Osbaldo Viviesca Perez, Jonathan Wesley Phillips, Bryce A. Poole, Liliana Ithzel Prado, Lauren Faye Quebedeaux, Braelee Mae Quinn, Brileigh Cate Roberts, Camryn Addy Ryan, James Daniel Samples, James Deacon Samples, Jennifer Sanchez, Allie Brooks Sartin, Broderick Scott Schaefer, Kyndall Bree Seal, Olivia Grace Sears, Jason Brent Sharp, Cameron Aaron Shedd, Kaitlyn Elyssa Smith, Savanna Fay Smith, Drake Thomas Speakman, Hannah Jean Stewart, Lindsie Madison Still, Ella G. Tankersley, Brody Pratt Taylor, William Thornton, Cannon Brooks Trimble, William Luke Troutman, Anna Louise Vinson, Olivia Gabrielle Williams, Shelby Katherine Williams, Jaden Marie Winfrey, Charles Andrew Worley, Colby James Wray, Jessica T. Youmans, Jackson Cade Simmons, Jonathan Zepedatrejo

Danville: Austin Joseph Johnson, Mararee T. Proctor, Reese Waldrep, Andrew James Willingham

Daphne: Robert Wesley Rolls

Dawson: Tessa Rose Word

Dora: Morgan Abigail Cole, Lauren Nicole Dill, Timothy Jarrett Partridge, Anna Faith Powell, Peyton Prestley Rouse, Kyndall Marie Shedd

Double Springs: Nicholas Kaden Barton, Malory Presley Billups, Amy Elizabeth Gigis, Hannah Grace Lynnette Martin, Ella Brooke Moore

Duncanville: Shelby Grace Hobson

Eva: Nicholas Aaron Benefield, Austin McClain Childers Bentley, Abbagail M. Brown, Rebecca Kaye Cloer, Keaton Nathaniel Cryer, Anna Rose Frost, Hannah Gourley, Brayden Morris Nelson, Chloe E. Shadden, Gracie Vest

Falkville: Julie Elizabeth Beavers, Kendall Sheree Harbison, Kathryn McConnell, Nathanael James McCutcheon, Kameryn Hope Scales, Alexia Nicole Shadix

Fayette: Melanie LaShae Webster

Flomaton: Jonathan Ben Moore

Florence: Madison Anne Daniel, Madison Hope Staggs

Fort Payne: Lencho Esteban Diego, Morgan Brooke Gibson

Gadsden: MaraJade Gray

Gadsden: Alexis Faith Valentine

Gainesville: Jaymie Neavah Mitchell

Gardendale: Sarah Beth Brake, Kelcie Elizabeth Cargile, Joseph C. Herold, Brody Craig Kelley, Tobyn Alan Kleyn, Stephen Chadwick Lancaster, Alyssa Lauren Lavies, Nicholas Conner Odom, Reagan M. Stafford, Curt Dean Tinney, Tara Nicole Trammel, Presley A. Walker, Madilyn White, Karly Wood

Grant: Elizabeth Slone Butler

Grove Oak: Morgan Sherrea Clark

Guin: Heather Lynette Hollis, Sayde Lane Smith

Guntersville: Shelby Nicole Bennett, Mason Elson, David Alan Nance, Ally Grace Naylor, Bryson Reed

Hamilton: Elijah Mckinley Jackson

Hanceville: Alyssa Acklin, Kyra Grace Bales, Timothy Bolin, Chandlar Kincaid Brown, Robert Kaleb Cosper, Natalie Elizabeth Crider, Bryan Gonzalez, Randi Rene Gonzalez, Savannah Eva Louise Griggsby, Alexis Lea Hopson, Katie Lee, Lennert Lemahieu, William David Lesnansky, Briley Peyton Mattox, Micheal Stan Moore, Joshua Adam Pace, Carson Gunnar Raley, Logan Rice, Nathanael Snapp, Angel Eduardo Trejo-Amador, Ryan Wang, Cristina Israel Watson

Hartselle: Alyssa Marie Berry, Halie E. Carroll, Emma Clare Ferguson, Sierra M. Free, Hudson Drake Harden, Jamie Michelle Norris, Brooklyn Mackynsie Robinson, Peyton F. Thompson, Lisa Ann Wesby Lindley

Hayden: Lani Alyssa Adams, Sierrah Madison Bohlmann, Allie Grace Bryant, Kaley Jordan Cates, Isabel Chavez, Kylie H. Everett, Benjamin Allen Fuller, Javan Bryce Garner, Tess Victoria Hammond, Gabrielle Marie Henry, Adam Hernandez, Ryan Chase Jordan, Jesse Katelyn Martin, Nancy Hardage North, Haley A. Rawls, Keith Richardson, Megan Nicole Stephens, Krissy Callahan Whisenant

Helena: Katelyn Dawn Blackmon, Emily Grace Crowe, Lena LaRae Walker, Tatum Nicole West

Holly Pond: Alexia J. Black, Isaac Layne Daniel, Karina R. Faulkner, Christopher Andrew Hosey, Kaitlyn Johanna Parker, Sadey L. Sizemore, Campbel Zaine Whaley

Homewood: Parker Scott Foshee

Hoover: Joseph E. Kauhn

Horton: Jonathon Higgins

Hueytown: Jocelyn Alainna Powell

Huntsville: Nicole Allen, Shelbie Elizabeth Bell, Sophie Anne Harmening, Dessiah Jones, De'Uante Bernard Jones, Kourtney DeAnn Knight, Sheila Michelle Lawrence, Victoria Morgan Ozio, Haddy Sanneh, Madison Staubach, Nicole Torres, William Thomas Varmette, Mason Turner Whitaker

Jacksonville: Chandler Brooke Dorsett

Jasper: Reagan Danielle Aaron, Rachel Marie Caudle, Alison B. Daniel, Mattie Sinclair Hice, Jessica Ann Lewis, Julian Makindle McGough, Karley Joy Sherman, Ethan Blane Wideman

Joppa: Cody Lee Cox, America Natali Diaz, Justin D. Hostetler, Erika I. Martinez, Yulissa Ruiz, Alexander Watt Wilson

Killen: Margaret Mae McBee, Lindsey Brooke Monceret, Hannah Elizabeth Thomas

Kimberly: Savannah Grace Anderson, Courtney Lee Finnen, Caroline Faith Stark

Lacey's Spring: Anna Brooke Ridgeway

Lafayette: Randiez Trevonn Eason

Lexington: Cheyenne Faith Newton

Linden: Trinity Paige Wilkinson

Lineville: Kacie Lyn Strong

Locust Fork: Jimmy Drake Logan, Kaylynn Ashley Tawbush, Anna Grace Washburn

Logan: Raven Sierra Adams, Jacob Maupin

Madison: Jazmyn Ashaila Jackson, Cheyenne Renae Martin, Tamia Lashawn Yancey

Maylene: Alyssa Grace Coley

Meridianville: Kyra Avani Long

Mobile: Megan Elizabeth Edmond

Montgomery: Karen Laurene Cousins

Moody: Sarah Grayce Bennett

Morris: Brady C. Benefield, Tyler Alen Chandler, Dylan McAnnally, Emily Grace Roper, Madeline Grace Snow, Colin Counts Swindle, Breagan Makayne Wood

Moulton: Anna Clare Hutto, Josie Marie Montgomery

Mount Olive: Kaitlyn Elizabeth Brewer, Debbie Hand, Lindsey Ella Morris, Anna Jewell Sutherland, Emma G. Wilson

Mulga: Shaya Latrice Smith

Muscle Shoals: Teia Samantha Ausborn, Noah Knight Toney

Nauvoo: Christian Wiley Posey, Paeton Michelle Randolph

New Market: Allison Lorene Humphries, Jaiden Leigh Landman, Alivia Michelle Wilken

Northport: Bryson Javon Hall

Oakman: Savanna Nichole Key

Odenville: Henry Kuykendall, Cameron Gray Tate

Oneonta: Evan Albano, Connor Mccay Cleveland, Alexander Douglas Franks, Austin Herschel Franks, Andrea Del Pilar Garcia, Mary Gilmore, Katelyn Grace Glover, Maegan Marie Goza, Nayelie Anahie Guzman, Hannah Grace Hyde, Alton James Jiles, Breanna Shae Johnson, Kennedy B. Massey, Allyson Whitney Mauldin, Ashley Guerra Mena, Harrison Miller, Breanna Nicole Pruitt, Jennifer Guadalupe Ramos, Tucker Jay Stephens, Aubree Jordan Underwood, Vianney Verdin Maldonado, Christian Gerardo Zamora, Javier Zavala

Orange Beach: Zackery Abraham Coker

Owens Cross Roads: Katelyn Jo Johnston

Oxford: Kyndall Nicole Capone

Pelham: Madison Olivia Brown

Pell City: Meagan Ashley Roberts

Phil Campbell: Kayla Lynn Cummings

Piedmont: Jordan Rylee Prater

Pike Road: Anna Payton Weaver

Pinson: Jordan Ann Huffman, Alyssa Miller, Lillian Elizabeth Williams

Prattville: Adrianna Nicole Sides

Quinton: Brenna Rayne Hollis

Remlap: Rebecca Lynn Avalos

Russellville: Cole Bryant Barnett, Kalli Elizabeth Daniel, Abby Lynn Green, Ava J. Oliver

Somerville: Aulden Adams, Christina Nicole Alexander, Natalie Jane Johnson, Jason Lee Scarborough, Abigail Elisabeth Watkins

Springville: Grace Marie Adamson, Carley Elise Cofield, Brinley L. Davenport, Deiona Nicole Endaz, Meagan JoAnna Ewing, Emalee Taylor Sanford

Sterrett: Lillian Kelsi Goodwin

Sylacauga: Carley Faith Abrams

Trafford: Dawson Blade Jones

Trussville: Lauren Elise Coggins, Kelby Anne Foster, Sydney Hall

Tuscumbia: Jalil Robinson, Karley Beth Welborn

Union Grove: Briann M. Cody, Brighten G. Cody, Elena Belle Cortez, Annie G. McGee, Brian Jerret Taylor, Haley Nichole White, Jessica Mckay Wright

Vestavia Hills: Annalisa Nicole Pope

Vinemont: Matthew Steven Barnes, Isaiah Jacob Boyd, Katelan Jean Brooks, Fred Tyler Craft, Emily Alyse Gable, Enrique Gutierrez, Payton Haynes, Ashlen Dora Heatherly, Kyrstin Kellann Lambing, Sandra Lopez, Caleb Nathaniel Rusk, Evelyn Shelton, Shayla B. Willingham

Warrior: Sara Olivia Archer, Chloe Bencko, Holley Nechole Biles, Jackson Rider Bottomlee, Elizabeth Ann Chapman, Savannah Skye Chavez, Matthew Allan Clark, Makayla Brooke Curtis, Brittany Shae Davis, Makayla Paige Freeman, Milasia Rayne Goodwin, Silas K. Miller, Analeigh Grace Nix, Connor Rush, Jada A. Scottland, Kaylee Kole Ellison

Jacksonville, Fla.: Bradley Carson Bachara

Orlando: Fla.: Cierra Lindquist

Atlanta, Ga.: Solomon Ray

Ecru, Miss.: Ashley Janean White

Madison, Miss.: Phillip Hughes

Pearl, Miss.: Brady James Helms

Water Valley, Miss.: Joanna Sydney Epes

Belvidere, Tenn.: Haley Elizabeth Hill

Centerville, Tenn.: Rachel Elizabeth Owens

Murfreesboro, Tenn.: Keauna Hiles

You must be logged in to react.
Click any reaction to login.
0
0
0
0
0

Tags

Trending Video

Recommended for you