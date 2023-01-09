Wallace State Community College congratulates the 900 outstanding students named to the President’s List and Dean’s List for the Fall 2022 semester. To earn a spot on the Wallace State President’s List, students must maintain a perfect 4.0 GPA for the semester while taking a course load of 12 or more hours. Placement on the Dean’s List is awarded to students maintaining a 3.5 GPA or higher while also taking a course load of at least 12 hours.
President’s List
Addison: Levi Adam Bates, Emma Claire Ridgeway
Adger: Aca Samuel Lee
Alabaster: Ashley Nicole Hardin
Albertville: Dulce Guadalupe Moreno, Edward Ramirez
Altoona: Stacey Mechelle Brown, Cyndal Grace Holland, Madison Marie Hyatt, MacKenzie Brooke Nelson, Lizbeth Reyna Delgado, Sara Elizabeth Robinson
Arab: Stephen Robert Amundsen, Jessica Morgan Beck, Christopher Joseph D'Angelo, Ayla Carrie Dewald, Christan Nichole Gibbs, Alissa Star Graham, Philip C. Hansel, Gloria H. Johanson, Chase Elliott Lawrence, Andrew G. Mcbride, Joshua Campbell Quigley, Jordan Revelez, Joe Richard Roberts, Diana D. Sanchez, Mackenzie Nicole Tankersley
Arley: Kaylee Faith Gilliland, Grant Tyler Seymore
Athens: Chloe Beth Hopkins, Kirstyn Grace Lowe, Emily Simon,Katie Marie Simon, Lilly Catherine Stanford
Baileyton: Abigail Alexis Davis, Molly Ann McKelvy
Bankston: Vickie Leigh Westbrook
Birmingham: Vincent Lamar Cox, Madison Elizabeth Crain, Taylor Leigh Ivins, James Adam McGuire, Eria Danielle Minor, Chandeon Brianne Pannell, Christopher Houston Pannell
Blountsville: Monica Carmen Barbier; Marisol Carrillo; Edith Contreras; Lillian Marie Graves; Edward D. Heredia Flores; Ericka Shay Isabell; Macy Kelley; Javier Ponce Yahir Ponce; Ashlyn Kay Posey, Shalyn N. Sampson, Jose Manuel Serrano, Hannah Brook Webb
Boaz: Britney N. Rios-Cervantes, Miranda G. Roberson, Isabella Faith Self
Bremen: Michael Brandon Freeman, Aubrey Noelle Negron, Julia Kennedy Weathers
Cleveland: Shane Leroy Coutch, Stone Cole Hudson, Karlee Nicole McGuire, Logan Michael Washburn
Crane Hill: Lincoln Eli Calvert, Jonathan R. Collett, Sophie E. Davis, Avery Janzen Baker Miller, Brooke Leigh Sinyard, Acacia Grace Sweatmon, Brodi J. Williams
Cullman: Kimberly Marie Aderhold, Morgan Faith Bates, Matthew Brock, Christopher Garrett Bushey, Cody Greer Butler, Daniel Ayala Campos, Bella Claire Carroll, Taylor Miguel Castro, James Bryant Childs, Hannah Joy Christenberry, Danielle Rose Collins, Jessica Renee Costello, Jayla Marie Cumberland, Brayden Cole Dugins, Kristian Nicholas Graveman, Charles Robert Green, Kalah Guthrie, Kyla Rose Guthrie, Monica Ann Hester, Gabriel Roy Holmes, Landon Holmes, Sydney Danielle Hopkins, Sturgis Ryan Hunter, Alexandra Johnson, Bailee Paige Jones, Ryleigh Elle Jones, Benjamin Michael Kelly, Skye Le, Daniel Troy Luquire, Brooke Lynn, Daisy Jo Manasco, Madilyn Dea Martinez, Joshua Lee McDonald, Sean Jacob McPherson, Kaci Vann Minck, Vivian Grace Moody, Octavia Faith Owen, Audri Bell Patrick, Andrew Payne, Anna Grace Penn, Camden Jewel Phillips, Nathan Phillips, Emma Marie Ray, Josie Leigh Reynolds, Henry Saucedo, Krislyn Brooke Scroggins, Ellanora Elizabeth Slusser, Ian Hunter Sotherland, Paris Renea Stricklin, Bailey Tetro, Heather Tetro, Ella Cathleen Thomas, Samuel L. Vinson, Miles G. Warner, James Zackary Watts, Houston Wade Wells, Lilyan Elizabeth Williams, Olivia Claire Williams, Rachel Marie Wisener, Tyler Wayne Woods
Danville: Caylee A. Brown
Decatur: Katrina Elizabeth Rotermund, Mallie Katherine Sharp, Ethan Calhoun Shelton
Dora: Hannah Ruth Dawkins, Ali Hollis, Aiden Scott Howard, Jordan Kylie Reece, Amillia Lee Tucker, Marley Danielle Wakefield
Double Springs: Audrey Lin Duboise, Alicia Makayla Lindsey, Kayla Marie Stromatt, Joseph Davis Tuggle
Dutton: Lila Kate Wheeler
Eastaboga: Emma Katherine Ray
Eldridge: Brandy Nicole Tidwell
Elkmont: Cassidy Alexis Ridgeway
Empire: Cynthia Denise Putman
Eva: Brayden Luke Myres
Falkville: Brandon Bryce Bryan, Michael Thomas Foust, Grayton Green, Jesse Clarence McCutcheon, Caleb Nathaniel Sharpe
Flat Rock: Hannah Paige Duncan
Florence: Michal G. Bahramy, Sean Michael O'Bannon, Karen Tran
Fultondale: Madison Lea Ellen Brewer, Emily M. Stephens
Gadsden: Karla Jean Patterson
Garden City: Ivan Isaiah Conway
Gardendale: Journie Fortner, Cambry Pasley Graves, Kayla F. Hamm, Summer Leigh Hogeland, Amy Elizabeth Huett, Makaila O'Neal, Holly Elizabeth Seeley, Noah Daniel Stricklin
Glencoe: Michael Ryan Maudsley
Grant: April Blankenship
Guntersville: Samuel Sullivan Atchley, Lilly Brown, Sarah Hope Harrell, James Connor Jones, Amber Danielle Oliver, Johnson W. Sellnow
Gurley: Jillian Belle Williams
Haleyville: Layken Grace Morgan
Hanceville: Danielle Leigh Akridge, Jordan Nichole Avila, Gracie Anne Barksdale, Hugo Blasco Granell, Massimo Jesus Caliendo, Hannah Gayle Cooke, John Michael Wayne Core, Iyan Cresens, Tiffany Elisabeth Farley, Bobbie M. Garrison, Natalie Savannah Gay, Destiny Hope Hill, Sophia Tatiana Hudson, Terri Jo Johnson, Jordan Rayne Davis Lee, Alexandra Isabella Luders, Briana Dean Morgan, Christopher Adam North, Jay Collin Quick, Jeb Christopher Quick, Lacey Maeleah Rice, Gabriel Taz Whaley, Lawson Dean Whaley, Houston White, Lucas Soren Wilbanks
Hartselle: Bradley Burden, Matthew Kyle Fetner, Jordan Elizabeth Heaps, Victoria Elizabeth Hughes, Brennen Kaleb Jones, Jordan Nicole Pepper, Kirsten Ann Sellers, Xander Kain Waddell, Kaiya Jordan Weida Butler
Harvest: Hailey Grace Hyde
Hayden: Lane Anthony Baltzer, Matthew R. Carter, Tristan E. Crawford, Isabella Maggie Eison, Sabrina D. Garrison, Dena Elise Graben, Jessica Michelle Hallmark, Joseph Clay McCay, Courtney Lynette Pridmore, Eli Bryant Williams
Hazel Green: Christina Marie Mitchell
Helena: Elise Caroline Lovoy
Hokes Bluff: Zachary Cantrell Stephens
Holly Pond: Jorja Shea Stewart
Hollywood: Julia Claire Allums, Savanna Lynn Dodson
Hoover: Aidan Elana Haithcock
Horton: Hallie Sheree Holmes
Huntsville: Nicole Ashley Hyde, Shelby Layne Reavis, Tamara Leigh Roberts, John Allen Stogner
Jasper: Emma Faith Barker, Jamie Cobb, John Dakota Dunagan, Hadlee Cora Isabel Freeman, Samantha Jade Landers, Anastasia Gracelyn Skidmore, Anna Katherine Voce, Kayla Jo Wade
Joppa: Kaitlyn Ashley Benson, Isabel Horton, Skylar Danielle Ledbetter, Moree Raigh McDonald, Roger MacGyver Rives, Allie Marie Scott
Killen: Jaycee Tate Biffle, Mikayla Grace Vandiver
Kimberly: Cameron Blake Lecroy
Lacey's Spring: Madeleine Grace Large
Lester: Faith Katherine Craig
Locust Fork: Pierce Reid Gilliland
Madison: Kalli Renee Claudette House, Maria Mitchell, Shirokiya Sullivan, Bailey G. Tatum
McCalla: Leigh Ann Cash, Hannah Katherine Kirkpatrick
Moody: Natalie Grace Stribling
Morris: Jordan Trey Batchelor, Audrey Ann Quick
Moulton: Lillyanna Nichole Cartee
Mount Olive: Emma S. Campbell, Maximus Giovino, Ryan James Knutson, Susannah Alexis Nesmith, Lauren Alexander Russell, Connor Mark Williams
Muscle Shoals: Samuel Bruce Almon
Nauvoo: Allie Marie Parr
Odenville: Andrew Dylan Cooper
Oneonta: Lesli Guadalupe Acosta Belford, Justin Tyler Adkins, Grace Linh Bracker, Ella Caroline Cleveland, Rhett Andrew Dobbs, Erika Monza Duarte, Kenley Jordan Elrod, Alexa Sierra Espinoza, Audrey Christine Fuller, Whitney Nicole Gilliland, Isaac Paul Hollis, Kenleigh Shawn Key, Alexa McKenzi Matthews, Abigail Laura Navarro, Jerald Jacob Pantoja, Christian Thomas Patterson, Laney Faith Thomason
Pelham: Caleb Aguilar, Carys Pachia Stubbs, Myriah Mishele Tate
Pell City: Abbie Suzanne Brown
Phil Campbell: Brian Alan Baker
Piedmont: Sean David Smith
Pinson: Jordan Walker O'Barr, Nora Claire Rosner
Prattville: Molly Elizabeth Dinger
Quinton: Nicholas A. Pharo
Ragland: Jewel Lynn Ferguson
Rainbow City: Sydney Reese Hughes
Rainsville: Savannah Brooke Lowery, Laura Bailey Spears
Remlap: Helen Beatrice Alcantar, Emily Delgado Duarte, Cameron S. Lindley, Owen Marshall Smith
Rogersville: Haleigh Brooke Jones
Scottsboro: Stacy Gonzalez, Selena Lourdes Lambert
Smiths Station: Grace Camil Allen, McKinnon Laure Howard
Somerville: Hannah Elizabeth Clark
Southside: Ashton Gray, James Luke Holcombe
Spanish Fort: Ashley Rella
Springville: Ashley Carol Adamson
Sumiton: Hunter Lynne Coleman, John Sherman Foles
Sylvan Springs: Maci Christine Gaither
Toney: Lacey Rebekah Reyer, Hannah Marie Shedd
Trafford: Megan Blackmon, Hallie Alexandria Nabors
Trinity: Bayley Kay Waters
Tuscaloosa: Trudeau Bryant Livaudais
Tuscumbia: Katlyn Danielle Berryman, Kaylee Grace Hooper
Union Grove: Chloe A. Danylo, Colby Lewis King, Grace Elizabeth Pearl, Mingyue Tian
Valley Head: Lainey Ann Tidmore
Vinemont: Haley Breanne Bearden, Emily Savannah Cheatwood, Kaitlyn Brooke Cornelius, William Robert Ferster, Emma Guthrie, Briana Lynn Harshman, Avery Draven Lee Hollis, Gracy Kelton, Kali Abigail Marsh, Michelle Kay Marty, Dustin Matthew Speake, Benjamin Caleb Washburn
Warrior: Lillian Lochia Boone, Conner Richard Carter, Enrique Castro Aramburo, Elizabeth Cross, Garret Micah Cummings, Heather Fox, Emily B. Graves, Katelyn Michelle Kanute, Camilla Brooke Rouse, Mallie Elaine Grace Williams
Wellington: Alexia Cole Weber
Wilsonville: Lola Jarrad
Acworth, Ga.: Dylan Ward Rhadans
Suwanee, Ga.: Jabiri Smith
Pearl River, La.: Jessica Lynn Mirandy
Cordova, Miss.: Mykailla Alexandria Foster
Cortland, NY: Cody Ryan Caulfield
Winchester, Tenn.: Amelia Anne Sherrill
Balneario Camboriu, Santa Catarina, Brazil: Leonardo Soares Dos Santos
Dean’s List
Addison: Ashlie Marie Allred, Brody Allen Dollar, Karley Grace Early, Joseph Alston Harris, Hunter Blayton Miller, Ross Hayden Steele, Colby York
Alabaster: Katheryn P. Austin
Albertville: Rodolfo Baltazar Diego, Alexander Lloyd Bragwell, Wesley Schafer Bryan, Uriel Varojas Carreno, Haley R. Clements, Abbey Dayle Horst, Mariela Jarquin, McKenna Ryne Pell, Julio Cesar Ramirez, Payton Madison Tinsley, Kevin Villagomez
Allgood: Michaiah James Carson
Altoona: Hayden Jake Lang
Anniston: Millie Ann Burt, Gracie Marie Duncan
Arab: Alexis Paige Barksdale, Kaitlin M. Carey, Jaren Riley Cox, Tiffany T. Dowdy, Annaclaire Garmany, Allie Grace Hayes, Trevor S. Hinds, Ashton Mariner, Kayla Schenk, Anakhita Sultonazarova, Arlin I. Valentin-Arreguin
Arley: Devonne Nicole Farley, Nicholas Stephen Perez, David James Tidwell
Athens: Alexis Diane Collins, Madison Leigh Gail, Braeden Tobias Harrison, Jalynne Eunique Koger, Stacey Elizabeth Ronzetti
Auburn: Karley Elise Sellers
Baileyton: Patricia P. Gilbert, Trent M. Gorham, Slade E. Ryan
Bessemer: Denise Castillo
Birmingham: Zekiyah Zenae Abdullah, Mia Grace McGiboney, Sarah Scott McPherson, Jonathan Lynn Parkey, Bailey G. Peacock, Jayla T. Redwine, Jamesha Corine Reese, Joseph Grayson Smith, Destiny Syreeta Wallace
Blountsville: Maximiliano Cartagena, Sergio Cruz Ponce, Lily Caroline Dean, Alyson Marie Graves, Kaleigh Hughes, Allison Faith Jackson, Memphis J. Natter, Berenice Marleni Velazquez, Hannah Elizabeth Waldrop, Kindle Lee Weems, Kylie Mackenzie Wilson, John Wisener
Boaz: Owie Mazettia Katrise Abercrombie, Simon M. Aragon, David Gavyn Cagle, Molly Ann Morris, Sydney Cheyenne Patterson
Bremen: Cody Lane Bales, Madison Lynette Bruer, Kailey Brooke Chilcoat, Jacquelin Leticia Figueroa, Heidi Garmon, Elizabeth Kennedy, Houston Lance McCarn, Lillian McSpadden, Kada Sky Milne, Heidi Nicole Nichols, Jacob Levi Rollo, Emily Brooke Sharp, Shanea LeeAnn Shipp, Kyle Robert Tucker, Kashlyn Rae Whisenhunt, Mary Elizabeth Williams
Brewton: Antonia Olesia Maria Markush
Brookwood: Jamesha Nicole Grace
Calera: Elaina Abiegayle Sherer
Carbon Hill: Abigail Morgan Rutledge
Centre: Sarah Addison Diamond
Chelsea: Peggy Elliot Cochran, Paige Ainsley Gardner
Cleveland: Jenna Hope Adams, Brian Gabriel Weems, Stephanie Ann Whitworth
Coker: Mason Dakota Stone Worrell
Cordova: Meredith Lace Garner, Drake G. Pounds
Cottondale: Ashlie Blaine Hunnicutt
Courtland: Jessica Nicole Dawkins
Crane Hill: Hunter Levi Calvert, Emma Collett, Gracie Abigail McCombs, Kendra Root, Allyson Cherie Wooten
Cullman: Kyleigh A. Aleman, Destiny Jade Anders, Ana Maria Andres, Braxton Neal Bailey, Cherry Lynn Bailey, Jade E. Barbee, Ella C. Beard, Breana NaShae Bice, Justin Lee Birge, Kimberlin Nicole Bogert, Matthew Gregory Burgett, Logan Cade Caldwell, Brody Dale Calvert, Landon Chase Campbell, Dixee Brooke Cannon, Robert Gage Carpenter, Isaac Brock Chambers, Jordan Brea Chambless, Diego Maciel Chavez, Nelson Mendoza Conde, Robert Henry Cook, Emily Patricia DeFosse, Kennon Layne Dial, Bryson Richard Driver, Celine Dion Duffie, Kaylie Claire Ellis, Robert Zeb Emerson, William Jared Flynt, Samuel J. Franklin, Molly Rebekah Freeman, Mario Eduardo Fuentes, Sebastian Gamez Parra, Camille Gibbs, Giselle Arissa Gibbs, Benjamin C. Gorman, Hunter Carson Graham, Aliyah Rae Guthrie, Hanna E. Hancock, Jade Marley Harbin, Alyssa M. Harper, Matthew Robert Hawley, Hailey Gene Henderson, Jessie Hernandez, Peyton Makenzie Hightower, Kinsley Gracie Holmes, Jeb Cooper Jarrett, Mary-Ellen Grace Kaple, Bethany Koonce, Clayton Joseph Kubler, Sara Elizabeth Land, Carson Reid Laney, Colton Lane Lindsey, Luke David Loyd, Jessica Ann Lumpkin, Tia Marie Lynn, Britany Marchman, Gaven Andrew Mattison, Joseph Zane Melton, Hannah Nicole Moore, Tatum Lee Nixon, Desire' Jade Odachowski, Charli R. Overton, Mya N. Parker, David Pascual-Contreras, Logan N. Patrick, Lucas Micheal Patrick, Osbaldo Viviesca Perez, Jonathan Wesley Phillips, Bryce A. Poole, Liliana Ithzel Prado, Lauren Faye Quebedeaux, Braelee Mae Quinn, Brileigh Cate Roberts, Camryn Addy Ryan, James Daniel Samples, James Deacon Samples, Jennifer Sanchez, Allie Brooks Sartin, Broderick Scott Schaefer, Kyndall Bree Seal, Olivia Grace Sears, Jason Brent Sharp, Cameron Aaron Shedd, Kaitlyn Elyssa Smith, Savanna Fay Smith, Drake Thomas Speakman, Hannah Jean Stewart, Lindsie Madison Still, Ella G. Tankersley, Brody Pratt Taylor, William Thornton, Cannon Brooks Trimble, William Luke Troutman, Anna Louise Vinson, Olivia Gabrielle Williams, Shelby Katherine Williams, Jaden Marie Winfrey, Charles Andrew Worley, Colby James Wray, Jessica T. Youmans, Jackson Cade Simmons, Jonathan Zepedatrejo
Danville: Austin Joseph Johnson, Mararee T. Proctor, Reese Waldrep, Andrew James Willingham
Daphne: Robert Wesley Rolls
Dawson: Tessa Rose Word
Dora: Morgan Abigail Cole, Lauren Nicole Dill, Timothy Jarrett Partridge, Anna Faith Powell, Peyton Prestley Rouse, Kyndall Marie Shedd
Double Springs: Nicholas Kaden Barton, Malory Presley Billups, Amy Elizabeth Gigis, Hannah Grace Lynnette Martin, Ella Brooke Moore
Duncanville: Shelby Grace Hobson
Eva: Nicholas Aaron Benefield, Austin McClain Childers Bentley, Abbagail M. Brown, Rebecca Kaye Cloer, Keaton Nathaniel Cryer, Anna Rose Frost, Hannah Gourley, Brayden Morris Nelson, Chloe E. Shadden, Gracie Vest
Falkville: Julie Elizabeth Beavers, Kendall Sheree Harbison, Kathryn McConnell, Nathanael James McCutcheon, Kameryn Hope Scales, Alexia Nicole Shadix
Fayette: Melanie LaShae Webster
Flomaton: Jonathan Ben Moore
Florence: Madison Anne Daniel, Madison Hope Staggs
Fort Payne: Lencho Esteban Diego, Morgan Brooke Gibson
Gadsden: MaraJade Gray
Gadsden: Alexis Faith Valentine
Gainesville: Jaymie Neavah Mitchell
Gardendale: Sarah Beth Brake, Kelcie Elizabeth Cargile, Joseph C. Herold, Brody Craig Kelley, Tobyn Alan Kleyn, Stephen Chadwick Lancaster, Alyssa Lauren Lavies, Nicholas Conner Odom, Reagan M. Stafford, Curt Dean Tinney, Tara Nicole Trammel, Presley A. Walker, Madilyn White, Karly Wood
Grant: Elizabeth Slone Butler
Grove Oak: Morgan Sherrea Clark
Guin: Heather Lynette Hollis, Sayde Lane Smith
Guntersville: Shelby Nicole Bennett, Mason Elson, David Alan Nance, Ally Grace Naylor, Bryson Reed
Hamilton: Elijah Mckinley Jackson
Hanceville: Alyssa Acklin, Kyra Grace Bales, Timothy Bolin, Chandlar Kincaid Brown, Robert Kaleb Cosper, Natalie Elizabeth Crider, Bryan Gonzalez, Randi Rene Gonzalez, Savannah Eva Louise Griggsby, Alexis Lea Hopson, Katie Lee, Lennert Lemahieu, William David Lesnansky, Briley Peyton Mattox, Micheal Stan Moore, Joshua Adam Pace, Carson Gunnar Raley, Logan Rice, Nathanael Snapp, Angel Eduardo Trejo-Amador, Ryan Wang, Cristina Israel Watson
Hartselle: Alyssa Marie Berry, Halie E. Carroll, Emma Clare Ferguson, Sierra M. Free, Hudson Drake Harden, Jamie Michelle Norris, Brooklyn Mackynsie Robinson, Peyton F. Thompson, Lisa Ann Wesby Lindley
Hayden: Lani Alyssa Adams, Sierrah Madison Bohlmann, Allie Grace Bryant, Kaley Jordan Cates, Isabel Chavez, Kylie H. Everett, Benjamin Allen Fuller, Javan Bryce Garner, Tess Victoria Hammond, Gabrielle Marie Henry, Adam Hernandez, Ryan Chase Jordan, Jesse Katelyn Martin, Nancy Hardage North, Haley A. Rawls, Keith Richardson, Megan Nicole Stephens, Krissy Callahan Whisenant
Helena: Katelyn Dawn Blackmon, Emily Grace Crowe, Lena LaRae Walker, Tatum Nicole West
Holly Pond: Alexia J. Black, Isaac Layne Daniel, Karina R. Faulkner, Christopher Andrew Hosey, Kaitlyn Johanna Parker, Sadey L. Sizemore, Campbel Zaine Whaley
Homewood: Parker Scott Foshee
Hoover: Joseph E. Kauhn
Horton: Jonathon Higgins
Hueytown: Jocelyn Alainna Powell
Huntsville: Nicole Allen, Shelbie Elizabeth Bell, Sophie Anne Harmening, Dessiah Jones, De'Uante Bernard Jones, Kourtney DeAnn Knight, Sheila Michelle Lawrence, Victoria Morgan Ozio, Haddy Sanneh, Madison Staubach, Nicole Torres, William Thomas Varmette, Mason Turner Whitaker
Jacksonville: Chandler Brooke Dorsett
Jasper: Reagan Danielle Aaron, Rachel Marie Caudle, Alison B. Daniel, Mattie Sinclair Hice, Jessica Ann Lewis, Julian Makindle McGough, Karley Joy Sherman, Ethan Blane Wideman
Joppa: Cody Lee Cox, America Natali Diaz, Justin D. Hostetler, Erika I. Martinez, Yulissa Ruiz, Alexander Watt Wilson
Killen: Margaret Mae McBee, Lindsey Brooke Monceret, Hannah Elizabeth Thomas
Kimberly: Savannah Grace Anderson, Courtney Lee Finnen, Caroline Faith Stark
Lacey's Spring: Anna Brooke Ridgeway
Lafayette: Randiez Trevonn Eason
Lexington: Cheyenne Faith Newton
Linden: Trinity Paige Wilkinson
Lineville: Kacie Lyn Strong
Locust Fork: Jimmy Drake Logan, Kaylynn Ashley Tawbush, Anna Grace Washburn
Logan: Raven Sierra Adams, Jacob Maupin
Madison: Jazmyn Ashaila Jackson, Cheyenne Renae Martin, Tamia Lashawn Yancey
Maylene: Alyssa Grace Coley
Meridianville: Kyra Avani Long
Mobile: Megan Elizabeth Edmond
Montgomery: Karen Laurene Cousins
Moody: Sarah Grayce Bennett
Morris: Brady C. Benefield, Tyler Alen Chandler, Dylan McAnnally, Emily Grace Roper, Madeline Grace Snow, Colin Counts Swindle, Breagan Makayne Wood
Moulton: Anna Clare Hutto, Josie Marie Montgomery
Mount Olive: Kaitlyn Elizabeth Brewer, Debbie Hand, Lindsey Ella Morris, Anna Jewell Sutherland, Emma G. Wilson
Mulga: Shaya Latrice Smith
Muscle Shoals: Teia Samantha Ausborn, Noah Knight Toney
Nauvoo: Christian Wiley Posey, Paeton Michelle Randolph
New Market: Allison Lorene Humphries, Jaiden Leigh Landman, Alivia Michelle Wilken
Northport: Bryson Javon Hall
Oakman: Savanna Nichole Key
Odenville: Henry Kuykendall, Cameron Gray Tate
Oneonta: Evan Albano, Connor Mccay Cleveland, Alexander Douglas Franks, Austin Herschel Franks, Andrea Del Pilar Garcia, Mary Gilmore, Katelyn Grace Glover, Maegan Marie Goza, Nayelie Anahie Guzman, Hannah Grace Hyde, Alton James Jiles, Breanna Shae Johnson, Kennedy B. Massey, Allyson Whitney Mauldin, Ashley Guerra Mena, Harrison Miller, Breanna Nicole Pruitt, Jennifer Guadalupe Ramos, Tucker Jay Stephens, Aubree Jordan Underwood, Vianney Verdin Maldonado, Christian Gerardo Zamora, Javier Zavala
Orange Beach: Zackery Abraham Coker
Owens Cross Roads: Katelyn Jo Johnston
Oxford: Kyndall Nicole Capone
Pelham: Madison Olivia Brown
Pell City: Meagan Ashley Roberts
Phil Campbell: Kayla Lynn Cummings
Piedmont: Jordan Rylee Prater
Pike Road: Anna Payton Weaver
Pinson: Jordan Ann Huffman, Alyssa Miller, Lillian Elizabeth Williams
Prattville: Adrianna Nicole Sides
Quinton: Brenna Rayne Hollis
Remlap: Rebecca Lynn Avalos
Russellville: Cole Bryant Barnett, Kalli Elizabeth Daniel, Abby Lynn Green, Ava J. Oliver
Somerville: Aulden Adams, Christina Nicole Alexander, Natalie Jane Johnson, Jason Lee Scarborough, Abigail Elisabeth Watkins
Springville: Grace Marie Adamson, Carley Elise Cofield, Brinley L. Davenport, Deiona Nicole Endaz, Meagan JoAnna Ewing, Emalee Taylor Sanford
Sterrett: Lillian Kelsi Goodwin
Sylacauga: Carley Faith Abrams
Trafford: Dawson Blade Jones
Trussville: Lauren Elise Coggins, Kelby Anne Foster, Sydney Hall
Tuscumbia: Jalil Robinson, Karley Beth Welborn
Union Grove: Briann M. Cody, Brighten G. Cody, Elena Belle Cortez, Annie G. McGee, Brian Jerret Taylor, Haley Nichole White, Jessica Mckay Wright
Vestavia Hills: Annalisa Nicole Pope
Vinemont: Matthew Steven Barnes, Isaiah Jacob Boyd, Katelan Jean Brooks, Fred Tyler Craft, Emily Alyse Gable, Enrique Gutierrez, Payton Haynes, Ashlen Dora Heatherly, Kyrstin Kellann Lambing, Sandra Lopez, Caleb Nathaniel Rusk, Evelyn Shelton, Shayla B. Willingham
Warrior: Sara Olivia Archer, Chloe Bencko, Holley Nechole Biles, Jackson Rider Bottomlee, Elizabeth Ann Chapman, Savannah Skye Chavez, Matthew Allan Clark, Makayla Brooke Curtis, Brittany Shae Davis, Makayla Paige Freeman, Milasia Rayne Goodwin, Silas K. Miller, Analeigh Grace Nix, Connor Rush, Jada A. Scottland, Kaylee Kole Ellison
Jacksonville, Fla.: Bradley Carson Bachara
Orlando: Fla.: Cierra Lindquist
Atlanta, Ga.: Solomon Ray
Ecru, Miss.: Ashley Janean White
Madison, Miss.: Phillip Hughes
Pearl, Miss.: Brady James Helms
Water Valley, Miss.: Joanna Sydney Epes
Belvidere, Tenn.: Haley Elizabeth Hill
Centerville, Tenn.: Rachel Elizabeth Owens
Murfreesboro, Tenn.: Keauna Hiles