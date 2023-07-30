TOP RECOGNITION
Winner is listed first followed by 2nd and 3rd place
BEST CUSTOMER SERVICE
- CHICK-FIL-A
- THE DUCHESS BAKERY
- GRAVES AUTO SERVICE
BEST EMPLOYER
- R. E. GARRISON TRUCKING INC.
- MY-WAY TRANSPORTATION INC
- TURNER PHYSIOTHERAPY
BEST INDUSTRIAL EMPLOYER
- R.E. GARRISON
- REHAU
- TOPRE AMERICA CORPORATION
BEST NEW BUSINESS
- TAZIKI'S
- THE GARAGE GYM
- THE RUFF HOUSE
BEST OVERALL BUSINESS
- CHICK-FIL-A
- MY WAY TRANSPORTATION
- TURNER PHYSIOTHERAPY
AUTOMOTIVE
BEST ATV/MOTORCYCLE DEALER
- BASCH BROTHERS POWERSPORTS
- MITCH SMITH
- THE SPORT CENTER
BEST AUTO BODY SHOP
- MULLINS BODY SHOP LLC
- EARL'S BODY SHOP INC.
- BURGESS BODY SHOP
BEST BRAKE SHOP
- MCGRIFF TIRE
- GRAVES AUTO SERVICE
- AFFORDABLE AUTOMOTIVE
BEST PLACE TO BUY A NEW CAR
- MITCH SMITH CHEVROLET
- BILL SMITH BUICK GMC
- ECKENROD FORD LINCOLN
BEST PLACE TO BUY A NEW TRUCK
- MITCH SMITH CHEVROLET
- BILL SMITH BUICK GMC
- ECKENROD FORD LINCOLN
BEST PLACE TO BUY A USED CAR
- BILL SMITH BUICK GMC
- HEATH ATTAWAY AUTO SALES
- BILLY RAY TAYLOR AUTO SALES
BEST PLACE TO BUY A USED TRUCK
- MITCH SMITH CHEVROLET
- BILL SMITH BUICK GMC
- BILLY RAY TAYLOR AUTO SALES
BEST PLACE FOR CAR REPAIRS
- GRAVES AUTO SERVICE
- JUST GM AUTO & TRUCK REPAIR PLUS
- BILL SMITH GMC
BEST RV DEALER/SERVICE
- JOHNSTON RV CENTER
- CULLMAN RV
- THE SPORTS CENTER
BEST TIRE STORE
- MCGRIFF TIRE
- QUICK TIRE SALES
- AFFORDABLE AUTOMOTIVE
BEST WRECKER SERVICE
- PONDER WRECKER SERVICE & AUTO
- MULLINS BODY SHOP LLC
- EARL'S BODY SHOP, INC.
FINANCIAL
BEST ACCOUNTING SERVICES
- SANDRA'S TAX SERVICE
- DENISE G, KEY, CPA
- LARRY G. COOKE,CPA
BEST FINANCIAL ADVISOR
- MADDIE SHUGARTS/EDWARD JONES
- CHRIS MANN/EDWARD JONES
- RICHARD WIDNER/EDWARD JONES
BEST MORTGAGE COMPANY
- TRADITIONS BANK MORTGAGE
- IMPACT MORTGAGE GROUP
- FIRST FEDERAL BANK MORTGAGE
BEST BANK
- CULLMAN SAVINGS BANK
- PEOPLES BANK OF ALABAMA
- CITIZENS BANK & TRUST
BEST CREDIT UNION
- AMERICA'S FIRST FEDERAL CREDIT UNION
- FAMILY SECURITY CREDIT UNION
- ALABAMA CREDIT UNION
FOOD
BEST ASIAN FOOD
- NINJA JAPANESE STEAKHOUSE
- NEW CHINA
- PEKING
BEST BAKERY
- THE DUCHESS BAKERY
- SUNFLOUR BAKERY & EATERY
- FLAVORS BAKERY
BEST BBQ
- JOHNNY'S BAR-B-Q
- POP'S BAR BQ
- MOE'S ORIGINAL BBQ
BEST CHICKEN
- CHICK-FIL-A
- GUTHRIES OF CULLMAN
- SLIM CHICKENS
BEST CHICKEN SALAD
- CHICKEN SALAD CHICK
- SOUTHERN EATS
- BERKELEY BOB'S COFFEE HOUSE
BEST COFFEE SHOP
- KARMA'S COFFEE HOUSE
- SCOOTER'S COFFEE
- BERKELEY BOB'S COFFEE HOUSE
BEST DELI
- RUMOR'S DELI
- SWEET PEPPERS DELI
- MCALISTER'S DELI
BEST FAMILY FRIENDLY RESTAURANT
- AUGUSTA'S SPORTS GRILL
- CRACKER BARREL
- JACK'S
BEST FOOD TRUCK
- CAPTAIN CLAUDE'S KITCHEN
- MOM & M'S FOOD TRUCK
- CHAT & CHEW
BEST HAMBURGER
- 412 PUBLIC HOUSE
- BUSY BEE CAFE
- MILO'S
BEST HOT DOG
- BUSY BEE CAFE
- SONIC DRIVE-IN
- DAIRY QUEEN
BEST ICE CREAM OR FROZEN YOGURT
- SEVEN DAUGHTERS SCOOPS
- LA MICHOACANITA ICE CREAM
- YOGURT STREET
BEST ITALIAN FOOD
- CARLTON'S ITALIAN
- GRUMPYS ITALIAN GRILL
- PASQUALES PIZZA
BEST MEXICAN FOOD
- ALAMITOS MEXICAN RESTAURANT
- MARGARONAS CANTINA
- EL MEZCAL MEXICAN GRILL
BEST PIZZA
- GRUMPY'S ITALIAN GRILL
- MARCO'S PIZZA
- CARLTON'S ITALIAN
BEST SALADS
- ZAXBY'S
- GRUMPY'S ITALIAN GRILL
- BUSY BEE CAFE
BEST SEAFOOD
- BROTHERS ON SMITH LAKE
- CAPTAIN CLAUDE'S SEAFOOD
- SHRIMP BASKET
BEST SPECIAL OCCASION RESTAURANT
- 412 PUBLIC HOUSE
- LEDGER'S STEAKHOUSE & GRILL
- ALL STEAK RESTAURANT
BEST STEAK
- ALL STEAK RESTAURANT
- LEDGERS
- AUGUSTA'S SPORTS GRILL
BEST "TO GO" FOOD
- CHICK-FIL-A
- URBAN COOKHOUSE
- SOUTHERN EATS
BEST WINGS
- THE DOWNTOWN GRILL
- BUFFALO WILD WINGS
- MOES ORIGINAL BBQ
BEST RESTAURANT
- AUGUSTA'S SPORTS GRILL
- BUSY BEE CAFE
- JACK'S
ENTERTAINMENT & RECREATION
BEST ARTIST
- JESSIE PRIEST
- PAM WILLINGHAM
- LAURA WALKER
BEST DANCE STUDIO
- CULLMAN BALLET THEATRE SCHOOL
- COURTNEY'S DANCE ARTISTRY
- BALLET SOUTH / BROOKE DESNOES
BEST GOLF COURSE
- TERRI PINES COUNTRY CLUB
- CULLMAN GOLF COURSE
- CHESLEY OAKS GOLF COURSE
BEST HAPPY HOUR
- GOAT ISLAND BREWING
- SONIC DRIVE-IN
- APPLEBEE'S GRILL & BAR
BEST MARGARITA
- MARGARONAS CANTINA
- ALAMITOS MEXICAN RESTAURANT
- EL MEZCAL
BEST PLACE FOR LIVE MUSIC
- GOAT ISLAND BREWING
- MOE'S ORIGINAL BBQ
- BERKELEY BOBS COFFEE HOUSE
BEST PLACE FOR SPECIAL EVENTS
- STONE BRIDGE FARMS
- LOFT 212
- ALL STEAK RESTAURANT
BEST SPORTS BAR
- AUGUSTA'S SPORTS GRILL
- DOWNTOWN GRILL
- HANK'S SPORTS BAR
BEST SPORTING GOODS STORE
- VAN'S SPORTING GOODS
- WERNER'S TRADING COMPANY
- DICK'S SPORTING GOODS
APPAREL
BEST BOUTIQUE
- LAVISH BOUTIQUE CULLMAN
- THREE PEARS
- RATTLES & RYHMES
BEST PLACE TO BUY BOOTS
- JACK'S WESTERN & OUTDOOR WEAR
- WERNER'S BOOTS AND SHOES
- THREE PEARS
BEST PLACE TO BUY KIDS CLOTHES
- BUBBLE GUM & BLUE JEANS
- BELK
- RATTLES & RHYMES
BEST PLACE TO BUY MEN'S CLOTHES
- JACK'S WESTERN & OUTDOOR WEAR
- BELK
- WERNER'S TRADING COMPANY
BEST PLACE TO BUY SHOES
- SHOE DEPARTMENT ENCORE
- WERNER'S BOOTS AND SHOES
- THREE PEARS
BEST PLACE TO BUY WOMEN'S CLOTHES
- LAVISH BOUTIQUE CULLMAN
- TJ MAXX
- THREE PEARS
- BELK
BEST WESTERN WEAR STORE
- JACK'S WESTERN & OUTDOOR WEAR
- BRANDED WESTERN MARKET
MEDICAL
BEST CHIROPRACTOR
- ALIGN ALABAMA
- WALDROP CHIROPRACTIC CLINIC
- BELOW CHIROPRACTIC & WELLNESS
BEST COSMETIC SURGERY
- CULLMAN COSMETIC & FAMILY DENTISTRY
- SEIDEL PLASTIC SURGERY PC
BEST DENTAL GROUP
- SIGNATURE SMILES OF CULLMAN
- CULLMAN COSMETIC & FAMILY DENTISTRY
- ADAMS DENTISTRY/DR. REX ADAMS
BEST DERMATOLOGIST
- TRUE DERMATOLOGY
- CATOMA DERMATOLOGY
BEST DOCTOR/PHYSICIAN
- DR. ADAM HARRISON
- DR. DAN WILLIAMS
- DR. JOE T. JOHNSON
BEST HEALTH CARE PRACTICE
- CULLMAN INTERNAL MEDICINE
- CULLMAN PRIMARY CARE PC
- GOOD HOPE MEDICAL
BEST HEARING AID CENTER
- ENT ASSOCIATES OF ALABAMA
- JOHNSON HEARING SERVICES, PC
- BELTONE HEARING CARE CENTER
BEST OB-GYN PRACTICE
- HENDERSON & WALTON WOMEN'S CENTER, PC
- CULLMAN PRIMARY CARE OB/GYN
- CULLMAN REGIONAL GYNECOLOGY CLINIC
BEST ORTHODONIST
- DR. MICHAEL GRAHAM/GRAHAM ORTHODONTICS
- CULLMAN ORTHODONTICS
BEST ORTHOPEDIC PRACTICE
- ANDREWS SPORTS MEDICINE
- CULLMAN REGIONAL MEDICAL GROUP ORTHOPEDIC & SPORTS MEDICINE
- CULLMAN ORTHOPEDICS & SPORTS MEDICINE P.C.
BEST PEDIATRICIAN
- DR. BRIAN CORLISS
- DR. TARA FALES
- DR. MARK ADDISON
BEST PHYSICAL THERAPY CENTER
- ENCORE REHAB CULLMAN
- CULLMAN REGIONAL THERAPY SERVICES
- TURNER PHYSIOTHERAPY
BEST PLACE TO BUY EYEWEAR
- MARX OPTICAL
- BOOZER EYECARE ASSOC.
- HOLCOMB EYECARE
BEST PODIATRIST
- DR. ERIC FILLINGER
- DR. NATALIE GIAMMANCO
BEST SENIOR LIVING CENTER
- HANCEVILLE NURSING AND REHAB CENTER
- WESTMINSTER ASSISTED LIVING
- THE NEIGHBORHOOD AT CULLMAN
BEST WALK-IN CLINIC
- CULLMAN REGIONAL URGENT CARE CENTER
- URGENT CARE CENTER - HERITAGE
- GOOD HOPE MEDICAL
BEST VETERINARIAN
- DR. BRUCE LEE/LEE'S VETERINARY HOSPITAL
- DR. REBECCA DURHAM/COMPTON'S VETERINARY HOSPITAL
- DR. SHUGARTS/ CULLMAN VETERINARY CLINIC
BEST EYE CARE
- BOOZER EYECARE ASSOC.
- MARX OPTICAL
- MY EYE DR.
HEALTH & BEAUTY
BEST BARBER
- BO WALDREP
- CHARLIE HEATON
- SCOTT WALDREP
BEST BARBER SHOP
- EAST SIDE BARBER SHOP
- BEGGARS & THIEVES
- THE MEN'S DEN GROOMING CENTER
- BEST FITNESS CENTER
PLANET FITNESS
- CULLMAN OLYMPIC HEALTH SPA
- ANYTIME FITNESS
BEST HAIR SALON
- J DRAKE SALON
- LES CHEVEAUX
- SHIMMER & GLO TANNING BOUTIQUE
BEST HAIR STYLIST
- JIMMY DRAKE
- HOLLIE DRAKE
- KIMBERLY STRIKER
BEST MANICURIST
- BRITTANY WILSON
- ALEXIS HOLMES
- SAMANTHA BARTLETT
BEST NAIL SALON
- HOLLY'S NAIL & SPA
- NAIL BAR LOUNGE
- SHIMMER & GLO
BEST PLACE TO GET A MASSAGE
- ALABAMA THERAPEUTIC MASSAGE
- SELAH THERAPUETIC MASSAGE
- SHIMMER & GLO TANNING BOUTIQUE
BEST SKIN CARE(Esthetician/Aesthetician)
- CHLOE WESTON
- AIMEE MILLER/ AIMEE'S ESTHETICS AND MICROBLADING
- KATIE WHITE
BEST SPA
- CORNER SOAK & SPA
- BELLA FAIRE DAY SPA & SALON
- SHIMMER & GLO TANNING BOUTIQUE
BEST TANNING SALON
- TAN SHACK
- CLASSY TO SASSY
- PALM BEACH TAN
BEST TATTOO PARLOR
- DODGE CITY TATTOO COMPANY
- DEEP SOUTH TATTOOS
- XTERNAL XPRESSIONS TATTOOS & PIERCINGS
BEST WEIGHT LOSS CENTER
- CULLMAN OLYMPIC HEALTH CLUB
- HUCKLEBERRY LANE
- EUVISTA HEALTH & WELLNESS CENTER
SERVICES
BEST APPLIANCE REPAIR
- CULLMAN APPLIANCE REPAIR
- BOB WALLACE APPLIANCE
- H&S APPLIANCE REPAIR, INC.
BEST ATTORNEY
- TODD MCLEROY
- DAN J. WILLINGHAM
- KIM CHANEY
BEST CARPET CLEANER
- CLEANING AND MORE INC.
- RUG DOCTOR
- DAVIS CARPET CLEANING PLUS
BEST CATERER
- FREDDIE DAY CATERING, LLC
- SOUTHERN EATS
- CUSTOM CATERING BY TERESA DYAR
BEST CLEANING SERVICE
- SIMPLY SPOTLESS
- 2 BLONDES AND A BROOM
- CLEANING & MORE INC.
BEST DAYCARE
- ST. JOHN'S LITTLE LAMBS PRESCHOOL
- SONSHINE PRESCHOOL - CFUMC
- JOLLY'S DAY CARE CENTER
BEST DRY CLEANERS
- NEWMAN'S CLEANERS & LAUNDRY
- L&L DRY CLEANERS & LAUNDRY
BEST ELECTRICIAN
- RICHARD ELECTRIC COMPANY, INC.
- BLOCHER COMPANY
- B&J ELECTRIC
BEST EMPLOYMENT AGENCY
- CULLMAN EMPLOYMENT CENTER
- QUALITY STAFFING SOLUTION, INC.
- SURGE STAFFING
BEST EQUIPMENT RENTAL
- A K RENTALS
- CULLMAN BOUNCE HOUSE & PARTY RENTALS
- PREFERRED RENTAL
BEST FLORIST
- CULLMAN FLORIST
- MARY'S FLOWER MARKET
- PIERCE & PETAL FLORIST
BEST FUNERAL HOME
- CULLMAN HERITAGE FUNERAL HOME
- MOSS SERVICE FUNERAL HOME
- CULLMAN FUNERAL HOME
BEST HEATING & AIR SERVICE
- VALLEY HEATING & COOLING
- RICHARD ELECTRIC
- TYTON MECHANICAL
BEST HOME BUILDER
- YEARWOOD CONSTRUCTION
- DUSTIN SCHWAIGER CONSTRUCTION
- LINDSEY CONSTRUCTION/BLAKE LINDSEY
BEST INSURANCE AGENCY
- SHIRLEY QUATTLEBAUM/STATE FARM INSURANCE
- FREEDOM INSURANCE AGENCY/GLORIA WILLIAMS
- KNIGHT-FREE INSURANCE AGENCY
BEST INTERIOR DESIGN
- DONNA RICHTER INTERIORS
- CULLMAN CABINET-AMY WOOD
- VINTAGE WEST
BEST LANDSCAPING COMPANY
- BRIGHT LANDSCAPES LLC
- 9 YARDS LANDSCAPING
- BLACKSHEEP BACKYARDS LLC
BEST PAINTER
- KLOPFER PAINTING CONTRACTORS
- DOYLE BERRY
- STEADFAST PAINTING
BEST PEST CONTROL
- COOK'S PEST CONTROL
- TRIPLE O PEST CONTROL
- PHILLIPS PEST SOLUTIONS
BEST PET GROOMING
- HAPPY TAILS GROOM & BOARD
- TANGLED TAILS PET PARLOR
- JUST PAWS
BEST PHARMACY
- BORDEN FAMILY PHARMACY
- McSWAIN'S PHARMACY
- PUBLIX
BEST PHOTOGRAPHER
- AMBER BLACK PHOTOGRAPHY
- BROOKE B. PHOTOGRAPHY
- SIMPLY BLESSED PORTRAITS
BEST PLUMBER
- MR. PLUMBER
- ROTO ROOTER CULLMAN
- LYNN DELANEY PLUMBING
BEST POOL BUILDER
- BLUE DOLPHIN POOLS
- BURKS BROTHERS POOLS & SPAS
- BURKS & SON POOL CO. INC.
BEST REAL ESTATE AGENCY
- HAPPY HOMES REALTY
- DOYLE REAL ESTATE
- ERA WALDROP REAL ESTATE
BEST REALTOR
- WES WARREN
- BILLY JOE RAY
- KEVIN RICE
BEST ROOFING COMPANY
- WILLOUGHBY ROOFING & SHEET METAL
- CRAFT ROOFING, LLC
- BULLARD ROOFING
BEST STORAGE FACILITY
- IN-N-OUT SELF STORAGE
- HERITAGE SELF STORAGE
- GOLD STAR SELF STORAGE
BEST TAX PREPERATION
- DENISE G. KEY CPA
- COBBS ACCOUNTING
- LARRY COOKE CPA
BEST TRAVEL AGENCY/AGENT
- CULLMAN TRAVEL AGENCY
- MARVELOUS MOUSE TRAVELS/KIM QUICK
- SULLIVAN'S TRAVEL/TIM SULLIVAN
BEST TRUCKING COMPANY
- R E GARRISON TRUCKING INC
- MY WAY TRANSPORTATION, INC
- JAMES R SMITH TRUCKING
BEST FENCING COMPANY
- PARRIS FENCE COMPANY
- SOLID ROCK FENCING
- C&E FENCE
RETAIL
BEST ANTIQUES
- HIGHWAY PICKERS ANTIQUE MALL & FLEA MARKET
- SOUTHERN ACCENTS & ARCHITECTURAL ANTIQUEST
- WATER VALLEY FLEA MARKET
BEST BARGAIN/THRIFT STORE
- THE FOUNDRY THRIFT STORE
- VICTORIA'S HOPE THRIFT AND TREASURES
- KING'S THRIFT STORE - HANCEVILLE
BEST CONSIGNMENT SHOP
- BETTER THAN BEFORE
- BUBBLE GUM & BLUE JEANS
- FINDERS KEEPERS
BEST FISHING & HUNTING STORE
- VAN'S SPORTING GOODS
- MARY CARTER STORE
- WILBORN OUTDOOR'S
BEST FLOORING STORE
- WALKER'S DISCOUNT BLDG. SUPPLY BAILEYTON
- MONKS FLOORING
- LOWE'S HOME IMPROVEMENT
BEST FRAME SHOP
- MARY CARTER STORE
- HOBBY LOBBY
- O.F. RICHTER AND SONS
BEST FURNITURE STORE
- VINCENT FURNITURE
- VILLAGE FURNITURE & GIFTS
- CULLMAN FURNITURE MARKET
BEST GARDEN (NURSERY) STORE
- GIBBS GARDEN CENTER
- CHAMBER FARM & GARDEN SUPPLY
- MAN CAVE
BEST GROCERY STORE
- PUBLIX
- S&S FOODS
- WAREHOUSE DISCOUNT GROCERY HWY 157
BEST HARDWARE STORE
- MARY CARTER STORE
- LOWES HOME IMPROVEMENT
- ACE
BEST HEALTH & NUTRITION STORE
- DOWNTOWN NUTRITION
- HUCKLEBERRY LANG
- WENDY'S HEALTH & NUTRITION
BEST HOME DECOR STORE
- HOBBY LOBBY
- VINTAGE WEST
- WHITE WILLOW
BEST JEWELRY STORE
- DOUG DOGGETT JEWELERS
- ED WHITE JEWELERS
- GOLD RUSH JEWELERS
BEST LIQUOR STORE
- CABIN FEVER BEVERAGES
- CATOMA PACKAGE
- THE SPOT BEVERAGES
BEST MANUFACTURED HOMES
- CLAYTON HOMES
- STAR HOMES, LLC
- REGIONAL HOMES OF CULLMAN
BEST MATTRESS STORE
- BEDZZZ EXPRESS
- VINCENT FURNITURE
- DOVER'S MATTRESS CLOSEOUT CENTER
BEST PLACE TO BUY A BOAT
- TRIDENT MARINA
- RAMBO MARINE
BEST PLACE TO BUY A GUN
- VAN'S SPORTING GOODS
- MARY CARTER STORE
- CULLMAN GUN & AMMO
BEST PLACE TO BUY WINE
- SMITH FARMS
- PUBLIX
- THE SPOT BEVERAGES
BEST SPECIALTY GIFT SHOP
- MONOGRAM'S PLUS
- ASHLEY MERCANTILE
- DECOR-A-LICIOUS