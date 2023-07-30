2023 best of the best

TOP RECOGNITION

Winner is listed first followed by 2nd and 3rd place

BEST CUSTOMER SERVICE

  • CHICK-FIL-A
  • THE DUCHESS BAKERY
  • GRAVES AUTO SERVICE

BEST EMPLOYER

  • R. E. GARRISON TRUCKING INC.
  • MY-WAY TRANSPORTATION INC
  • TURNER PHYSIOTHERAPY

BEST INDUSTRIAL EMPLOYER

  • R.E. GARRISON
  • REHAU
  • TOPRE AMERICA CORPORATION

BEST NEW BUSINESS

  • TAZIKI'S
  • THE GARAGE GYM
  • THE RUFF HOUSE

BEST OVERALL BUSINESS

  • CHICK-FIL-A
  • MY WAY TRANSPORTATION
  • TURNER PHYSIOTHERAPY

AUTOMOTIVE

BEST ATV/MOTORCYCLE DEALER

  • BASCH BROTHERS POWERSPORTS
  • MITCH SMITH
  • THE SPORT CENTER

BEST AUTO BODY SHOP

  • MULLINS BODY SHOP LLC
  • EARL'S BODY SHOP INC.
  • BURGESS BODY SHOP

BEST BRAKE SHOP

  • MCGRIFF TIRE
  • GRAVES AUTO SERVICE
  • AFFORDABLE AUTOMOTIVE

BEST PLACE TO BUY A NEW CAR

  • MITCH SMITH CHEVROLET
  • BILL SMITH BUICK GMC
  • ECKENROD FORD LINCOLN

BEST PLACE TO BUY A NEW TRUCK

  • MITCH SMITH CHEVROLET
  • BILL SMITH BUICK GMC
  • ECKENROD FORD LINCOLN

BEST PLACE TO BUY A USED CAR

  • BILL SMITH BUICK GMC
  • HEATH ATTAWAY AUTO SALES
  • BILLY RAY TAYLOR AUTO SALES

BEST PLACE TO BUY A USED TRUCK

  • MITCH SMITH CHEVROLET
  • BILL SMITH BUICK GMC
  • BILLY RAY TAYLOR AUTO SALES

BEST PLACE FOR CAR REPAIRS

  • GRAVES AUTO SERVICE
  • JUST GM AUTO & TRUCK REPAIR PLUS
  • BILL SMITH GMC

BEST RV DEALER/SERVICE

  • JOHNSTON RV CENTER
  • CULLMAN RV
  • THE SPORTS CENTER

BEST TIRE STORE

  • MCGRIFF TIRE
  • QUICK TIRE SALES
  • AFFORDABLE AUTOMOTIVE

BEST WRECKER SERVICE

  • PONDER WRECKER SERVICE & AUTO
  • MULLINS BODY SHOP LLC
  • EARL'S BODY SHOP, INC.

FINANCIAL

BEST ACCOUNTING SERVICES

  • SANDRA'S TAX SERVICE
  • DENISE G, KEY, CPA
  • LARRY G. COOKE,CPA

BEST FINANCIAL ADVISOR

  • MADDIE SHUGARTS/EDWARD JONES
  • CHRIS MANN/EDWARD JONES
  • RICHARD WIDNER/EDWARD JONES

BEST MORTGAGE COMPANY

  • TRADITIONS BANK MORTGAGE
  • IMPACT MORTGAGE GROUP
  • FIRST FEDERAL BANK MORTGAGE

BEST BANK

  • CULLMAN SAVINGS BANK
  • PEOPLES BANK OF ALABAMA
  • CITIZENS BANK & TRUST

BEST CREDIT UNION

  • AMERICA'S FIRST FEDERAL CREDIT UNION
  • FAMILY SECURITY CREDIT UNION
  • ALABAMA CREDIT UNION

FOOD

BEST ASIAN FOOD

  • NINJA JAPANESE STEAKHOUSE
  • NEW CHINA
  • PEKING

BEST BAKERY

  • THE DUCHESS BAKERY
  • SUNFLOUR BAKERY & EATERY
  • FLAVORS BAKERY

BEST BBQ

  • JOHNNY'S BAR-B-Q
  • POP'S BAR BQ
  • MOE'S ORIGINAL BBQ

BEST CHICKEN

  • CHICK-FIL-A
  • GUTHRIES OF CULLMAN
  • SLIM CHICKENS

BEST CHICKEN SALAD

  • CHICKEN SALAD CHICK
  • SOUTHERN EATS
  • BERKELEY BOB'S COFFEE HOUSE

BEST COFFEE SHOP

  • KARMA'S COFFEE HOUSE
  • SCOOTER'S COFFEE
  • BERKELEY BOB'S COFFEE HOUSE

BEST DELI

  • RUMOR'S DELI
  • SWEET PEPPERS DELI
  • MCALISTER'S DELI

BEST FAMILY FRIENDLY RESTAURANT

  • AUGUSTA'S SPORTS GRILL
  • CRACKER BARREL
  • JACK'S

BEST FOOD TRUCK

  • CAPTAIN CLAUDE'S KITCHEN
  • MOM & M'S FOOD TRUCK
  • CHAT & CHEW

BEST HAMBURGER

  • 412 PUBLIC HOUSE
  • BUSY BEE CAFE
  • MILO'S

BEST HOT DOG

  • BUSY BEE CAFE
  • SONIC DRIVE-IN
  • DAIRY QUEEN

BEST ICE CREAM OR FROZEN YOGURT

  • SEVEN DAUGHTERS SCOOPS
  • LA MICHOACANITA ICE CREAM
  • YOGURT STREET

BEST ITALIAN FOOD

  • CARLTON'S ITALIAN
  • GRUMPYS ITALIAN GRILL
  • PASQUALES PIZZA

BEST MEXICAN FOOD

  • ALAMITOS MEXICAN RESTAURANT
  • MARGARONAS CANTINA
  • EL MEZCAL MEXICAN GRILL

BEST PIZZA

  • GRUMPY'S ITALIAN GRILL
  • MARCO'S PIZZA
  • CARLTON'S ITALIAN

BEST SALADS

  • ZAXBY'S
  • GRUMPY'S ITALIAN GRILL
  • BUSY BEE CAFE

BEST SEAFOOD

  • BROTHERS ON SMITH LAKE
  • CAPTAIN CLAUDE'S SEAFOOD
  • SHRIMP BASKET

BEST SPECIAL OCCASION RESTAURANT

  • 412 PUBLIC HOUSE
  • LEDGER'S STEAKHOUSE & GRILL
  • ALL STEAK RESTAURANT

BEST STEAK

  • ALL STEAK RESTAURANT
  • LEDGERS
  • AUGUSTA'S SPORTS GRILL

BEST "TO GO" FOOD

  • CHICK-FIL-A
  • URBAN COOKHOUSE
  • SOUTHERN EATS

BEST WINGS

  • THE DOWNTOWN GRILL
  • BUFFALO WILD WINGS
  • MOES ORIGINAL BBQ

BEST RESTAURANT

  • AUGUSTA'S SPORTS GRILL
  • BUSY BEE CAFE
  • JACK'S

ENTERTAINMENT & RECREATION

BEST ARTIST

  • JESSIE PRIEST
  • PAM WILLINGHAM
  • LAURA WALKER

BEST DANCE STUDIO

  • CULLMAN BALLET THEATRE SCHOOL
  • COURTNEY'S DANCE ARTISTRY
  • BALLET SOUTH / BROOKE DESNOES

BEST GOLF COURSE

  • TERRI PINES COUNTRY CLUB
  • CULLMAN GOLF COURSE
  • CHESLEY OAKS GOLF COURSE

BEST HAPPY HOUR

  • GOAT ISLAND BREWING
  • SONIC DRIVE-IN
  • APPLEBEE'S GRILL & BAR

BEST MARGARITA

  • MARGARONAS CANTINA
  • ALAMITOS MEXICAN RESTAURANT
  • EL MEZCAL

BEST PLACE FOR LIVE MUSIC

  • GOAT ISLAND BREWING
  • MOE'S ORIGINAL BBQ
  • BERKELEY BOBS COFFEE HOUSE

BEST PLACE FOR SPECIAL EVENTS

  • STONE BRIDGE FARMS
  • LOFT 212
  • ALL STEAK RESTAURANT

BEST SPORTS BAR

  • AUGUSTA'S SPORTS GRILL
  • DOWNTOWN GRILL
  • HANK'S SPORTS BAR

BEST SPORTING GOODS STORE

  • VAN'S SPORTING GOODS
  • WERNER'S TRADING COMPANY
  • DICK'S SPORTING GOODS

APPAREL

BEST BOUTIQUE

  • LAVISH BOUTIQUE CULLMAN
  • THREE PEARS
  • RATTLES & RYHMES

BEST PLACE TO BUY BOOTS

  • JACK'S WESTERN & OUTDOOR WEAR
  • WERNER'S BOOTS AND SHOES
  • THREE PEARS

BEST PLACE TO BUY KIDS CLOTHES

  • BUBBLE GUM & BLUE JEANS
  • BELK
  • RATTLES & RHYMES

BEST PLACE TO BUY MEN'S CLOTHES

  • JACK'S WESTERN & OUTDOOR WEAR
  • BELK
  • WERNER'S TRADING COMPANY

BEST PLACE TO BUY SHOES

  • SHOE DEPARTMENT ENCORE
  • WERNER'S BOOTS AND SHOES
  • THREE PEARS

BEST PLACE TO BUY WOMEN'S CLOTHES

  • LAVISH BOUTIQUE CULLMAN
  • TJ MAXX
  • THREE PEARS
  • BELK

BEST WESTERN WEAR STORE

  • JACK'S WESTERN & OUTDOOR WEAR
  • BRANDED WESTERN MARKET

MEDICAL

BEST CHIROPRACTOR

  • ALIGN ALABAMA
  • WALDROP CHIROPRACTIC CLINIC
  • BELOW CHIROPRACTIC & WELLNESS

BEST COSMETIC SURGERY

  • CULLMAN COSMETIC & FAMILY DENTISTRY
  • SEIDEL PLASTIC SURGERY PC

BEST DENTAL GROUP

  • SIGNATURE SMILES OF CULLMAN
  • CULLMAN COSMETIC & FAMILY DENTISTRY
  • ADAMS DENTISTRY/DR. REX ADAMS

BEST DERMATOLOGIST

  • TRUE DERMATOLOGY
  • CATOMA DERMATOLOGY

BEST DOCTOR/PHYSICIAN

  • DR. ADAM HARRISON
  • DR. DAN WILLIAMS
  • DR. JOE T. JOHNSON

BEST HEALTH CARE PRACTICE

  • CULLMAN INTERNAL MEDICINE
  • CULLMAN PRIMARY CARE PC
  • GOOD HOPE MEDICAL

BEST HEARING AID CENTER

  • ENT ASSOCIATES OF ALABAMA
  • JOHNSON HEARING SERVICES, PC
  • BELTONE HEARING CARE CENTER

BEST OB-GYN PRACTICE

  • HENDERSON & WALTON WOMEN'S CENTER, PC
  • CULLMAN PRIMARY CARE OB/GYN
  • CULLMAN REGIONAL GYNECOLOGY CLINIC

BEST ORTHODONIST

  • DR. MICHAEL GRAHAM/GRAHAM ORTHODONTICS
  • CULLMAN ORTHODONTICS

BEST ORTHOPEDIC PRACTICE

  • ANDREWS SPORTS MEDICINE
  • CULLMAN REGIONAL MEDICAL GROUP ORTHOPEDIC & SPORTS MEDICINE
  • CULLMAN ORTHOPEDICS & SPORTS MEDICINE P.C.

BEST PEDIATRICIAN

  • DR. BRIAN CORLISS
  • DR. TARA FALES
  • DR. MARK ADDISON

BEST PHYSICAL THERAPY CENTER

  • ENCORE REHAB CULLMAN
  • CULLMAN REGIONAL THERAPY SERVICES
  • TURNER PHYSIOTHERAPY

BEST PLACE TO BUY EYEWEAR

  • MARX OPTICAL
  • BOOZER EYECARE ASSOC.
  • HOLCOMB EYECARE

BEST PODIATRIST

  • DR. ERIC FILLINGER
  • DR. NATALIE GIAMMANCO

BEST SENIOR LIVING CENTER

  • HANCEVILLE NURSING AND REHAB CENTER
  • WESTMINSTER ASSISTED LIVING
  • THE NEIGHBORHOOD AT CULLMAN

BEST WALK-IN CLINIC

  • CULLMAN REGIONAL URGENT CARE CENTER
  • URGENT CARE CENTER - HERITAGE
  • GOOD HOPE MEDICAL

BEST VETERINARIAN

  • DR. BRUCE LEE/LEE'S VETERINARY HOSPITAL
  • DR. REBECCA DURHAM/COMPTON'S VETERINARY HOSPITAL
  • DR. SHUGARTS/ CULLMAN VETERINARY CLINIC

BEST EYE CARE

  • BOOZER EYECARE ASSOC.
  • MARX OPTICAL
  • MY EYE DR.

HEALTH & BEAUTY

BEST BARBER

  • BO WALDREP
  • CHARLIE HEATON
  • SCOTT WALDREP

BEST BARBER SHOP

  • EAST SIDE BARBER SHOP
  • BEGGARS & THIEVES
  • THE MEN'S DEN GROOMING CENTER
  • BEST FITNESS CENTER

PLANET FITNESS

  • CULLMAN OLYMPIC HEALTH SPA
  • ANYTIME FITNESS

BEST HAIR SALON

  • J DRAKE SALON
  • LES CHEVEAUX
  • SHIMMER & GLO TANNING BOUTIQUE

BEST HAIR STYLIST

  • JIMMY DRAKE
  • HOLLIE DRAKE
  • KIMBERLY STRIKER

BEST MANICURIST

  • BRITTANY WILSON
  • ALEXIS HOLMES
  • SAMANTHA BARTLETT

BEST NAIL SALON

  • HOLLY'S NAIL & SPA
  • NAIL BAR LOUNGE
  • SHIMMER & GLO

BEST PLACE TO GET A MASSAGE

  • ALABAMA THERAPEUTIC MASSAGE
  • SELAH THERAPUETIC MASSAGE
  • SHIMMER & GLO TANNING BOUTIQUE

BEST SKIN CARE(Esthetician/Aesthetician)

  • CHLOE WESTON
  • AIMEE MILLER/ AIMEE'S ESTHETICS AND MICROBLADING
  • KATIE WHITE

BEST SPA

  • CORNER SOAK & SPA
  • BELLA FAIRE DAY SPA & SALON
  • SHIMMER & GLO TANNING BOUTIQUE

BEST TANNING SALON

  • TAN SHACK
  • CLASSY TO SASSY
  • PALM BEACH TAN

BEST TATTOO PARLOR

  • DODGE CITY TATTOO COMPANY
  • DEEP SOUTH TATTOOS
  • XTERNAL XPRESSIONS TATTOOS & PIERCINGS

BEST WEIGHT LOSS CENTER

  • CULLMAN OLYMPIC HEALTH CLUB
  • HUCKLEBERRY LANE
  • EUVISTA HEALTH & WELLNESS CENTER

SERVICES

BEST APPLIANCE REPAIR

  • CULLMAN APPLIANCE REPAIR
  • BOB WALLACE APPLIANCE
  • H&S APPLIANCE REPAIR, INC.

BEST ATTORNEY

  • TODD MCLEROY
  • DAN J. WILLINGHAM
  • KIM CHANEY

BEST CARPET CLEANER

  • CLEANING AND MORE INC.
  • RUG DOCTOR
  • DAVIS CARPET CLEANING PLUS

BEST CATERER

  • FREDDIE DAY CATERING, LLC
  • SOUTHERN EATS
  • CUSTOM CATERING BY TERESA DYAR

BEST CLEANING SERVICE

  • SIMPLY SPOTLESS
  • 2 BLONDES AND A BROOM
  • CLEANING & MORE INC.

BEST DAYCARE

  • ST. JOHN'S LITTLE LAMBS PRESCHOOL
  • SONSHINE PRESCHOOL - CFUMC
  • JOLLY'S DAY CARE CENTER

BEST DRY CLEANERS

  • NEWMAN'S CLEANERS & LAUNDRY
  • L&L DRY CLEANERS & LAUNDRY

BEST ELECTRICIAN

  • RICHARD ELECTRIC COMPANY, INC.
  • BLOCHER COMPANY
  • B&J ELECTRIC

BEST EMPLOYMENT AGENCY

  • CULLMAN EMPLOYMENT CENTER
  • QUALITY STAFFING SOLUTION, INC.
  • SURGE STAFFING

BEST EQUIPMENT RENTAL

  • A K RENTALS
  • CULLMAN BOUNCE HOUSE & PARTY RENTALS
  • PREFERRED RENTAL

BEST FLORIST

  • CULLMAN FLORIST
  • MARY'S FLOWER MARKET
  • PIERCE & PETAL FLORIST

BEST FUNERAL HOME

  • CULLMAN HERITAGE FUNERAL HOME
  • MOSS SERVICE FUNERAL HOME
  • CULLMAN FUNERAL HOME

BEST HEATING & AIR SERVICE

  • VALLEY HEATING & COOLING
  • RICHARD ELECTRIC
  • TYTON MECHANICAL

BEST HOME BUILDER

  • YEARWOOD CONSTRUCTION
  • DUSTIN SCHWAIGER CONSTRUCTION
  • LINDSEY CONSTRUCTION/BLAKE LINDSEY

BEST INSURANCE AGENCY

  • SHIRLEY QUATTLEBAUM/STATE FARM INSURANCE
  • FREEDOM INSURANCE AGENCY/GLORIA WILLIAMS
  • KNIGHT-FREE INSURANCE AGENCY

BEST INTERIOR DESIGN

  • DONNA RICHTER INTERIORS
  • CULLMAN CABINET-AMY WOOD
  • VINTAGE WEST

BEST LANDSCAPING COMPANY

  • BRIGHT LANDSCAPES LLC
  • 9 YARDS LANDSCAPING
  • BLACKSHEEP BACKYARDS LLC

BEST PAINTER

  • KLOPFER PAINTING CONTRACTORS
  • DOYLE BERRY
  • STEADFAST PAINTING

BEST PEST CONTROL

  • COOK'S PEST CONTROL
  • TRIPLE O PEST CONTROL
  • PHILLIPS PEST SOLUTIONS

BEST PET GROOMING

  • HAPPY TAILS GROOM & BOARD
  • TANGLED TAILS PET PARLOR
  • JUST PAWS

BEST PHARMACY

  • BORDEN FAMILY PHARMACY
  • McSWAIN'S PHARMACY
  • PUBLIX

BEST PHOTOGRAPHER

  • AMBER BLACK PHOTOGRAPHY
  • BROOKE B. PHOTOGRAPHY
  • SIMPLY BLESSED PORTRAITS

BEST PLUMBER

  • MR. PLUMBER
  • ROTO ROOTER CULLMAN
  • LYNN DELANEY PLUMBING

BEST POOL BUILDER

  • BLUE DOLPHIN POOLS
  • BURKS BROTHERS POOLS & SPAS
  • BURKS & SON POOL CO. INC.

BEST REAL ESTATE AGENCY

  • HAPPY HOMES REALTY
  • DOYLE REAL ESTATE
  • ERA WALDROP REAL ESTATE

BEST REALTOR

  • WES WARREN
  • BILLY JOE RAY
  • KEVIN RICE

BEST ROOFING COMPANY

  • WILLOUGHBY ROOFING & SHEET METAL
  • CRAFT ROOFING, LLC
  • BULLARD ROOFING

BEST STORAGE FACILITY

  • IN-N-OUT SELF STORAGE
  • HERITAGE SELF STORAGE
  • GOLD STAR SELF STORAGE

BEST TAX PREPERATION

  • DENISE G. KEY CPA
  • COBBS ACCOUNTING
  • LARRY COOKE CPA

BEST TRAVEL AGENCY/AGENT

  • CULLMAN TRAVEL AGENCY
  • MARVELOUS MOUSE TRAVELS/KIM QUICK
  • SULLIVAN'S TRAVEL/TIM SULLIVAN

BEST TRUCKING COMPANY

  • R E GARRISON TRUCKING INC
  • MY WAY TRANSPORTATION, INC
  • JAMES R SMITH TRUCKING

BEST FENCING COMPANY

  • PARRIS FENCE COMPANY
  • SOLID ROCK FENCING
  • C&E FENCE

RETAIL

BEST ANTIQUES

  • HIGHWAY PICKERS ANTIQUE MALL & FLEA MARKET
  • SOUTHERN ACCENTS & ARCHITECTURAL ANTIQUEST
  • WATER VALLEY FLEA MARKET

BEST BARGAIN/THRIFT STORE

  • THE FOUNDRY THRIFT STORE
  • VICTORIA'S HOPE THRIFT AND TREASURES
  • KING'S THRIFT STORE - HANCEVILLE

BEST CONSIGNMENT SHOP

  • BETTER THAN BEFORE
  • BUBBLE GUM & BLUE JEANS
  • FINDERS KEEPERS

BEST FISHING & HUNTING STORE

  • VAN'S SPORTING GOODS
  • MARY CARTER STORE
  • WILBORN OUTDOOR'S

BEST FLOORING STORE

  • WALKER'S DISCOUNT BLDG. SUPPLY BAILEYTON
  • MONKS FLOORING
  • LOWE'S HOME IMPROVEMENT

BEST FRAME SHOP

  • MARY CARTER STORE
  • HOBBY LOBBY
  • O.F. RICHTER AND SONS

BEST FURNITURE STORE

  • VINCENT FURNITURE
  • VILLAGE FURNITURE & GIFTS
  • CULLMAN FURNITURE MARKET

BEST GARDEN (NURSERY) STORE

  • GIBBS GARDEN CENTER
  • CHAMBER FARM & GARDEN SUPPLY
  • MAN CAVE

BEST GROCERY STORE

  • PUBLIX
  • S&S FOODS
  • WAREHOUSE DISCOUNT GROCERY HWY 157

BEST HARDWARE STORE

  • MARY CARTER STORE
  • LOWES HOME IMPROVEMENT
  • ACE

BEST HEALTH & NUTRITION STORE

  • DOWNTOWN NUTRITION
  • HUCKLEBERRY LANG
  • WENDY'S HEALTH & NUTRITION

BEST HOME DECOR STORE

  • HOBBY LOBBY
  • VINTAGE WEST
  • WHITE WILLOW

BEST JEWELRY STORE

  • DOUG DOGGETT JEWELERS
  • ED WHITE JEWELERS
  • GOLD RUSH JEWELERS

BEST LIQUOR STORE

  • CABIN FEVER BEVERAGES
  • CATOMA PACKAGE
  • THE SPOT BEVERAGES

BEST MANUFACTURED HOMES

  • CLAYTON HOMES
  • STAR HOMES, LLC
  • REGIONAL HOMES OF CULLMAN

BEST MATTRESS STORE

  • BEDZZZ EXPRESS
  • VINCENT FURNITURE
  • DOVER'S MATTRESS CLOSEOUT CENTER

BEST PLACE TO BUY A BOAT

  • TRIDENT MARINA
  • RAMBO MARINE

BEST PLACE TO BUY A GUN

  • VAN'S SPORTING GOODS
  • MARY CARTER STORE
  • CULLMAN GUN & AMMO

BEST PLACE TO BUY WINE

  • SMITH FARMS
  • PUBLIX
  • THE SPOT BEVERAGES

BEST SPECIALTY GIFT SHOP

  • MONOGRAM'S PLUS
  • ASHLEY MERCANTILE
  • DECOR-A-LICIOUS
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